「韓日、残酷な現実だ！」開催国から届いたパワーランキング選外に韓国メディアが失意「国際舞台での競争力をさらに証明する必要がある」

「韓日、残酷な現実だ！」開催国から届いたパワーランキング選外に韓国メディアが失意「国際舞台での競争力をさらに証明する必要がある」