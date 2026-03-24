中田翔、今季プロ野球の注目選手は“20年目の大ベテラン”「復活するか復活しないかでジャイアンツの順位は…」
プロ野球の北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（36）が22日放送の『サンデーPUSHスポーツ』(毎週日曜 後4：55）に出演。今季のプロ野球で自身が注目している選手について語った。
【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔 ※3枚目
この日は「プロ野球開幕戦、巨人対阪神SP！」と題し、中田のほか、麒麟、ニッポンの社長、井森美幸らが野球トークを繰り広げた。番組の終盤で川島明から「中田さんが今シーズン注目している選手は誰でしょうか？」と質問されると、中田は巨人・坂本勇人（37）の名前を挙げた。
「やっぱり復活劇っていうのを見たいですし、不調であったり、ケガであったりっていうここ1、2年くらいですか。多分、本人も納得いく成績を残せていないと思うので」「なんとか復活するか復活しないかでジャイアンツの順位は変わってくると思います」と語った。
続けて坂本がオープン戦で“絶好調”であることが試合の映像付きで伝えられ、「プロ20年目の大ベテラン、開幕スタメンが予想されている」と紹介されていた。
【写真】「俺に似たんかな??笑」息子2人との“顔出し”親子手つなぎショットを披露した中田翔 ※3枚目
この日は「プロ野球開幕戦、巨人対阪神SP！」と題し、中田のほか、麒麟、ニッポンの社長、井森美幸らが野球トークを繰り広げた。番組の終盤で川島明から「中田さんが今シーズン注目している選手は誰でしょうか？」と質問されると、中田は巨人・坂本勇人（37）の名前を挙げた。
続けて坂本がオープン戦で“絶好調”であることが試合の映像付きで伝えられ、「プロ20年目の大ベテラン、開幕スタメンが予想されている」と紹介されていた。