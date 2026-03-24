37歳・小嶋陽菜、胸元ぴったり“ちびT”姿に驚きの声「激かわいい」「脚長ーい」 宮古島での開放的ショット公開
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が22日、自身のSNSを更新。引き締まったウエストをチラ見せした“ちびT”姿を公開した。
【写真一覧】「スタイルが良すぎ」お腹チラ見せ＆胸元ぴったり“ちびT”姿の小嶋陽菜
小嶋は「宮古島に来ました 食べすぎてた気がする またまとめますね」とつづり、空港で購入したという胸元がぴったりサイズで、丈が短いハローキティのTシャツにデニム、ぺたんこ靴を合わせた「脚が綺麗に見える」コーディネートを披露している。
Xにも別カットを投稿しており、“ちびT”からお腹をチラ見せする姿に「お顔が満点かわいすぎる」「スタイルが良すぎて、、、ほぼ脚です」「お腹だしファッション激かわいい」「脚長ーい」などの反響が集まっていた。
【写真一覧】「スタイルが良すぎ」お腹チラ見せ＆胸元ぴったり“ちびT”姿の小嶋陽菜
小嶋は「宮古島に来ました 食べすぎてた気がする またまとめますね」とつづり、空港で購入したという胸元がぴったりサイズで、丈が短いハローキティのTシャツにデニム、ぺたんこ靴を合わせた「脚が綺麗に見える」コーディネートを披露している。
Xにも別カットを投稿しており、“ちびT”からお腹をチラ見せする姿に「お顔が満点かわいすぎる」「スタイルが良すぎて、、、ほぼ脚です」「お腹だしファッション激かわいい」「脚長ーい」などの反響が集まっていた。