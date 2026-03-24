新山千春、新たな“相棒”トヨタ『ランドクルーザー70』で“2日間1000キロ旅” “ランクルライフ”満喫「初心者ですが楽しんでいます」
タレントの新山千春（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。新たな“相棒”トヨタ『ランドクルーザー70』で1000キロの旅に出たことを報告した。
【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
新山は9日、約20年程乗り続けてきた愛車『JEEP』から、“再再販ランクル70”に乗り換え、早速、さまざまなカスタムを施したことを伝えていたが、この日の投稿では「相棒と２日間で約1000キロの旅してきました！」と報告。
黒のトヨタ『ランドクルーザー70』を乗りこなす写真も投稿しながら「すれ違うランクル70のドライバーさんに原宿で（サムアップの絵文字）をいただいて、そちらもって私も（サムアップの絵文字）をしたり、心地良いコミュニケーションがうまれることもランクルならでは？初心者ですが楽しんでいます」と、“ランクルライフ”を満喫している様子。
そして「愛車の写真が溜まっていきはじめてます！！同じ車種とすれ違った時（サムアップの絵文字）してたらきっと私です！！」と呼びかけた。
【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
新山は9日、約20年程乗り続けてきた愛車『JEEP』から、“再再販ランクル70”に乗り換え、早速、さまざまなカスタムを施したことを伝えていたが、この日の投稿では「相棒と２日間で約1000キロの旅してきました！」と報告。
そして「愛車の写真が溜まっていきはじめてます！！同じ車種とすれ違った時（サムアップの絵文字）してたらきっと私です！！」と呼びかけた。