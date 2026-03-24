高市首相が11日間の暫定予算編成を検討　高校無償化などの経費も盛り込む方向　野党側は各委員会での審議に応じる

新年度予算案が3月中に成立しない場合に“つなぎ”となる暫定予算案について、高市首相が「編成する方向で検討する」と表明しました。

自民党の役員会で、高市首相は「引き続き年度内成立を目指す」考えを示しつつ、暫定予算編成の検討を表明しました。

自民党・鈴木幹事長：

（高市首相は）「不測の事態に備え暫定予算を編成する方向で検討したいと考えている」（と述べた）。

衆議院を通過した当初予算案が自然成立する4月11日までの暫定予算案となる見通しです。

木原官房長官は、「高校無償化」など当初予算案に計上した新たな施策の経費も暫定予算に盛り込む方向を示しました。

木原官房長官：

新規施策に関する経費であっても、本予算に計上されている場合は計上してきている。適切な検討がなされるものと考えています。

また、当初予算案に入っていないエネルギー高騰対策費の追加には否定的な見解を示しました。

一方、充実した予算審議と暫定予算の編成を求め審議拒否の構えも見せていた野党側は態度を軟化させ、各委員会での審議に応じます。