去年、全国で史上最悪の1414億円以上の被害があった特殊詐欺。被害を拡大させている大きな理由がトクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループの存在です。

警視庁は去年10月、対策の司令塔として「トクリュウ対策本部」を立ち上げました。発足から約半年…、最近の犯罪傾向やその対策はどうなっているのか。「トクリュウ対策本部」の永山貴大参事官が解説しました。

■「トクリュウ対策本部」とは？

警視庁はもとより、他の46道府県警察の精鋭捜査員を集めた新しい組織です。警視庁の長い歴史の中でも、警視庁のみならず46道府県警察が集まって仕事をするのは、例のない新しい組織だと思います。全国警察をあげて捜査力を結集して取締りを推進しようと対策本部の設置に至りました。

トクリュウには、以下のような特徴があります。

▼暴力団のような明確な指揮系統や組織を持たない

▼犯罪の首謀者が匿名化されている

▼実行犯は犯罪の種類によって、その都度募集され流動的である

最近は、

▼特殊詐欺

▼「闇バイト」強盗

▼女性を性風俗店に違法にあっせんするスカウト業

▼マネーロンダリングなど様々な犯罪を行っています。

■特殊詐欺の特徴は？

特殊詐欺はSNSや電話を通じて、不特定多数に対して詐欺を実行する犯罪ということで、誰しもが被害に遭いやすい犯罪だと思います。

近年増加している「警察官をかたる詐欺」では、しゃべっている人間の顔をAIを使って違う人間かのように加工して、それで話しかける場合があります。

また、去年の年末くらいから“ニセ社長詐欺”というのが増えています。社長になりすました被疑者が、従業員に対して『取引案件で必要になっているので現金を口座に送ってほしい』とメールでコンタクトをとった後、LINEなどのSNSに誘導し『ここの口座に送っておいて今日までよろしく』と言って実際の社長の名前を騙ってやる。振り込んでみたらウソだったということが分かるケースがあります。名刺にメールアドレスなどが書いてあり、被疑者にとって良い情報になってしまいます。ネットで調べれば社長の名前やなんてすぐわかりますから、『社長から連絡が来てるんだったら早くやらなきゃいけない』と思うのがサラリーマンの常じゃないですか、そういうところに目をつけた詐欺っていうのも増えてきています。

去年は警視庁だけで600人弱の検挙者がいますが、大半が末端の被疑者です。「闇バイト」でお金が稼げると思って応募するわけですが、結局お金を払ってもらえなかったりとか、捕まって実刑を受けたりと、使い捨てにされています。

■匿名通報ダイヤル

匿名通報ダイヤルという電話やインターネット上で通報者が匿名で通報できる窓口がございます。本当に犯罪組織の壊滅に繋がるような情報をいただけた方には最大100万円が出るような仕組みになっています。

■「闇バイト」募集への警告

「闇バイト」はSNSなど様々な媒体を通じて募集が行われています。SNSで「闇バイト」を募集しているような情報を警察で検知して、それに対して「このSNSの書き込みは闇バイトの募集に当たります」とリプライする形で警告をするという対策を講じています。

■特殊詐欺電話への注意喚起

警視庁から民間企業に委託し、各家庭に特殊詐欺の注意喚起を行う電話をかける事業をやっています。

特殊詐欺の電話は、出てしまった時点で危ないということを広く知っていただきたいと思っています。出てしまうと犯人は言葉巧みに電話を切らせないようにしてきます。

まず知らない電話番号から電話が掛かってきたときには、一番効果的でシンプルな対策は「電話に出ない」ということです。もう一つは、留守番電話で一回受けて、相手のメッセージを確認するという方法もあります。

■防犯アプリ「デジポリス」

特殊詐欺に使われている電話番号、あるいは国際電話というものをブロックできる機能を搭載した「デジポリス」というスマートフォン用のアプリを無料で展開をしています。

犯行に使われた電話番号に関しては日々更新されています。こういったものについては警視庁の方でデータベース化をして、ブロックすべき電話番号として日々アップデートをしている状況です。犯行の電話の多くが国際電話から掛かってくることが多くあるので、国際電話そのものをブロックする機能というものもデジポリスには搭載されております。

■バイト募集では隠語に注意！実は、それ「闇バイト」かもしれません

例えば…

受け子→U

出し子→D

「UD募集」と書かれていると「受け子と出し子の募集」の可能性があります。ただ、この隠語はすぐに変わります。かつては「UD案件」というのがありましたが、今は廃れてきています。どちらかというと本当に「闇バイト」かどうかも分からないような、「運ぶだけですよ」とか「口座を作っていただくだけでいいんです」といった言葉が使われています。

■トクリュウは「社会の敵」

トクリュウは、マネーロンダリングから、女性を性風俗に売るような仕事まで、とにかく金儲けのためだったら何でもやります。違法に金儲けをする集団です。トクリュウは「社会の敵」という気運を高め、警察としては本当に悪いやつ、すなわち「首魁」、グループの中核的人物の摘発をしっかりとやっていくということが求められていると思います。