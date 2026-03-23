タトゥーアーティストのTAPPEIが渋谷パルコで個展を開催 会場限定グッズの販売も
タトゥーアーティストのTAPPEIが、渋谷PARCO 地下一階のGALLERY X BY PARCOで個展「TAPPEI Solo Exhibition “TAPPEI WORLD” Created with SAMPO」を開催する。期間は4月10日から20日まで。入場料は無料。
■TAPPEI Solo Exhibition “TAPPEI WORLD” Created with SAMPO
会場では、TAPPEIと建築、音響装置、映像制作を手掛けるアートコレクティブ「SAMPO Inc.」が空間演出や作品制作において協業。代表的なモチーフである天使のキャラクターの絵画作品の展示を行うほか、展示空間の奥を抜けた先には、天使のキャラクターが潜む世界を表現した作品を配する。また、会場限定グッズや、限定コラボレーション商品の販売も予定している。
■TAPPEI Solo Exhibition “TAPPEI WORLD” Created with SAMPO
開催期間：2026年4月10日（金）〜4月20日（月）
会場：GALLERY X BY PARCO
所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 地下一階
開場時間：11:00〜21:00
入場：無料