ラストストアが東京で初のトランクショー　約2500年間のヴィンテージジュエリー・ウォッチ約1000点を展示販売

ヴィンテージアイウェア・ジュエリー・ウォッチ専門店「ラストストア（THE LAST STORE®）」が、東京で初のトランクショーを東京ミッドタウン1階のイセタンサローネで開催する。期間は3月25日から31日まで。大阪を拠点とするラストストアによる、東京展開を見据えた最初の取り組みになるという。

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トランクショーでは、世界中からコレクションした1800年代から1990年代までの約200年間、約1万本のヴィンテージアイウェアや、古代ギリシア・ローマ時代から第二次世界大戦期まで約2500年間、約1000点のヴィンテージジュエリー・ウォッチをラインナップする。

アイウェアは、世界中からコレクションした未使用のヴィンテージフレームを販売。遠近両用を含む度付きレンズにも対応しており、フレーム価格は4万円台から。持ち込んだフレームの加工やレンズセッティング、レストアに対応するほか、職人技のライブパフォーマンスを実施する。

ジュエリーは、古代ギリシア・ローマのインタリオリングから、1800年代末のソートワール（ロングネックレス）、1940年代・第二次世界大戦期のパリで作られたタンクリングやタンクブレスレットまで幅広く展開。ウォッチは、世界に数点しか存在しないコレクターズピースや、1800年代の懐中時計、1920〜70年代のドレスウォッチを中心に揃える。価格帯は10万円台から数千万円台まで。

■トランクショー

開催期間：2026年3月25日（水）〜3月31日（火）

会場：東京ミッドタウン・ガレリア イセタンサローネ 1階 プロモーションスペース

所在地：東京都港区赤坂9-7-4

営業時間：11:00〜20:00