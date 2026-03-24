日本水泳連盟は23日、8月のパンパシフィック選手権(アメリカ・アーバイン)に臨む競泳日本代表を発表しました。

男子は22日まで行われた競泳日本選手権の平泳ぎで3冠を達成した17歳の大橋信選手や、個人メドレー2種目と200mバタフライの計3種目を制した松下知之選手らが選出。

大橋選手は会見で「決勝に残るには予選で日本の選手の中で2番以内で泳がないといけない。まずは予選から気合を入れて泳いで、決勝で優勝することが目標」と意気込みました。

女子は同大会のバタフライ2種目と50m自由形を制した池江璃花子選手らが選出。また平泳ぎ2冠の鈴木聡美選手が選手団最年長で選ばれています。

池江選手は「100mバタフライで56秒台を目標にトレーニングを積んでいきたい。50mバタフライは復帰後ベストに近いタイムで泳げるようしっかり強化をしていきたい」と、大会での目標を明かしました。

▽選手団一覧

【男子】

■自由形

松本周也

坂井孝士郎

村佐達也

今福和志

田渕海斗

■自由形・バタフライ

松元克央

■リレー

黒田一瑳

柳本幸之介

■背泳ぎ

三浦玲央

松山陸

竹原秀一

西小野皓大

■平泳ぎ

大橋信

渡辺一平

深沢大和

■バタフライ

光永翔音

本多灯

■バタフライ・個人メドレー

松下知之

■個人メドレー

小島夢貴

西川我咲

【女子】

■自由形・バタフライ

池江璃花子

■自由形

池本凪沙

竹澤瑠珂

梶本一花

■リレー

溝口歩優

鈴木莉緒

福岡由唯

難波実夢

■背泳ぎ

佐々木美莉

白井璃緒

■平泳ぎ

鈴木聡美

加藤心冨

■バタフライ

水口知保

奥園心咲

■個人メドレー松本信歩成田実生小堀倭加