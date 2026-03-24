「混んでるんだからベビーカーは降りろ！」怒鳴られ絶望 → 百貨店スタッフの『神対応』にスカッと！

1歳の子供をベビーカーに乗せて百貨店の優先エレベーターを利用した時のこと。混雑するエレベーター内で、同乗者が私に「降りろ」と怒鳴りつけてきました。理不尽な要求に困惑していると、周囲の助けと百貨店スタッフの素晴らしい対応でスカッとする結末に！ 今回は筆者の実体験エピソードをご紹介します。

ベビーカーで百貨店へ

平日の昼下がり、1歳の子供を連れて百貨店に買い物に出かけた時のこと。子供がベビーカーで寝てしまったため、優先エレベーターを利用して上の階へ向かうことにしました。最初は空いていたエレベーターでしたが、途中の階で徐々に人が乗り込んできて混み合い始めました。

突然の理不尽な怒声

すると、2階から乗ってきたスーツ姿の50代男性が、突然私をギロリと睨みつけました。

「おい！ 混んでるんだからベビーカーは降りろ！ 最近の母親は非常識だ！」

周囲に響き渡る大きな声で怒鳴られたのです。子供は寝ており、ベビーカーを畳むこともできません。私は突然の事に怖くなり震えながら、すみませんと小さく謝り、次の階で降りようとしました。

救世主の男子大学生と、止まらない男性の文句

その時、同乗していた男子大学生が私を引き止めました。

「僕がエスカレーターで行くので乗っていてください」