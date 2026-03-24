連載「ベースボールの現在地」変わる日韓関係、韓国セーブ王の願い

「THE ANSWER」では、ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開。大会を通じて感じられたのは、国境を越えて移籍する選手を媒介にして、お互いの国の野球への理解が深まっている現実だ。韓国プロ野球で昨年セーブ王に輝いたパク・ヨンヒョン投手（KT）も所属チームに日本人投手が新加入。期待していることがあるという。

パク・ヨンヒョンは22歳の右腕。高卒でプロ入りし、2年目の2023年に最多ホールド、2025年には最多セーブを獲得した。このWBCでは「オオタニショウヘイ選手、ムラカミ選手、オカモト選手……。大リーグに行くような日本の選手のことを尊敬していますし、一度対戦してみたいんですよね」と話していた。最速156キロ。8強での敗退後にリュ・ジヒョン監督も口にした韓国球界の「球速不足」を、打ち破ってくれると期待される1人だ。

2月末、沖縄で韓国代表のキャンプに参加していたパク・ヨンヒョンに1通のメッセージが届いた。「僕の友達が韓国のサポートメンバーとして参加するので、もし会ったら親切にしてあげてほしい」という言葉の主は、今季KT入りした日本人右腕、杉本幸基投手だった。その連絡通り、京セラドームで「イシイコウキです」と名乗られた右腕とは、同じ2003年生まれ。すぐに仲良くなれた。

WBC開幕直前に行われた韓国代表とオリックス、阪神の強化試合で、面白い取り組みがあった。四国アイランドリーグの徳島でプレーする2人の日本人が、韓国代表のサポートメンバーに加わったのだ。15人の投手ではイニングを埋められなくなるケースに備えてのものだったが、実際にオリックス戦で登板。石井康輝投手は8回2死二塁のピンチで火消しに成功。小林樹斗投手は9回を3人で片付けセーブを挙げた。

「親切にしてあげて」と頼んできた杉本は昨季まで徳島で投げ、石井のチームメートだった。パク・ヨンヒョンは石井を見て気付いたことがある。「ふとグラブを見たら、すごく使い込まれていて……。これ一つしかないって言うので驚いて。僕は3つ持ってきていたので、使っていたものを1つあげたんです」。人と人との縁が繋いだ、小さな日韓交流だった。

韓国プロ野球に日本の文化が流入？「たくさん話をできるようになれば…」

パク・ヨンヒョンは「僕も日本の文化がすごく好きなんです。日本の野球は昔から見てきましたし、こういうドーム球場で投げることもすごく意味がある。日本の選手を相手にすることも楽しいので」と口にする。実際に日本人選手とチームメートになると、発見の連続だった。

杉本は今季韓国プロ野球が採用した「アジア枠」でKT入りした投手。NPB経験はない。それでも、投げているボールには目を見張った。「独立リーグ出身だと聞いて、本当に驚いたんです。『えっ、こんな投手がいるの？』って。いいボールを持っていますし、韓国プロ野球で力を証明できたらいいなと思っています」。近年、韓国のプロ野球選手は高卒でドラフト指名を受けるケースが大半。大学からプロに進む選手すら少なく、遅咲きの道はないに等しい。レベルの高い投手が埋もれている現実は衝撃だった。

アジア枠は各球団1人。10人のうち、7人を日本人選手が占めた。これだけ多くの選手が、一度に日本の野球文化を持ち込む。パク・ヨンヒョンにはひとつの期待があるという。

「日本の選手とたくさん話をできるようになれば、日本と韓国の文化の違いが見えると思うんです。トレーニング方法もそうですし、投球の考え方も。そういうことを学んでみたいんです」

7日に東京ドームで行われた日韓戦。パク・ヨンヒョンは7回から登板し2/3回を2失点。大谷との対戦を前にベンチは申告敬遠を告げ、マウンドを降りた。「韓国と少し違う雰囲気がありました。（応援に）楽器を使うじゃないですか。あとこういう大きな球場が各地にありますよね。韓国には5万人入るような球場はありません。こういう球場にファンがぎっしり埋まって、そこで投げると感覚が違ったんです。とても楽しくて……」。チームは6-8で敗れたが、今後につながる経験を手にした。

プロ野球選手がぶつかる日韓代表戦の歴史は、そう長くない。1999年のシドニー五輪予選から四半世紀ほどだ。その中で試合後の空気は、どんどん変わってきた。かつて日韓戦で敗れた韓国代表は、重苦しい空気の中、報道陣に口を開かず球場を後にした。それが今の現役世代は、感じたことをストレートに言葉に乗せる。両国の野球の違いはどこにあり、何が優れているのか。感じ、表現することで、野球の進化は進んでいく。

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第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じた。2006年に第1回が行われてから20年、過去3回優勝した日本の強さが世界に認められる一方、国際大会を通じて世界の野球の距離は着実に縮まってきている。「THE ANSWER」では大会期間中「ベースボールの現在地」と題し、選手やスタッフが“国際野球”に挑む思いを伝える。他の種目と競技人口を比較すれば、マイナーと言われることもある野球。ただ世界中に、このゲームを愛する人がいる。注目される数年に一度の機会だからこそ、世界の野球の今を知り、ともに未来を考えるきっかけを作る。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）