セブンス・ベガの新曲「魔法がとける前に」が、日本テレビ系4月期月曜プラチナイトドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』の主題歌に決定した。自身初の地上波ドラマ主題歌となる新曲「魔法がとける前に」は、4月7日にデジタルリリースされることも同時発表となった。

ドラマ『多すぎる恋と殺人』は、森カンナ演じる50人の恋人を持つ奔放な女性刑事が、連続殺人事件に巻き込まれる姿を描いたラブ×サスペンス×コメディー作品だ。スリリングな展開と“恋”と“生き方”をテーマにしたドラマをセブンス・ベガの楽曲が彩る。以下に、シブヤカンナ(G/Vo)のコメントをお届けしたい。

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「はじめまして。セブンス・ベガG/Voのシブヤカンナです！

この度『多すぎる恋と殺人』の主題歌として『魔法がとける前に』を書き下ろしさせていただきました。ドラマの主題歌を作ることは初めてでしたが、試行錯誤している時間も含めワクワクしながら楽曲制作いたしました！

森カンナさん演じる谷崎真奈美の設定に驚きましたが、脚本を読み進めていくうちにとても女の子らしい主人公だと感じました。

『魔法がとける前に』は、女の子が本当の意味で”強く生きる”とはどういうことなのかを掘り下げてサウンドとメロディを組み合わせて書いた楽曲です。是非自分自身と向き合って聴いていただけたら嬉しいです！」

──シブヤカンナ(G/Vo)

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■ドラマ DEEP『多すぎる恋と殺人』

放送局：日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

放送日時：4月6日(月)スタート 毎週月曜24時24分〜24時54分

配信：TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演：森カンナ 西垣匠 大沢あかね 星田英利 桜井玲香／青柳翔／堀内敬子

脚本：澤田航太

音楽：日向萌

演出：大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：榊原真由子 馬場三輝(ケイファクトリー)

製作協力：ケイファクトリー

製作著作：日本テレビ

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（問）HOT STUFF 050-5211-6077

▼チケット

4,400(税込)+D代

※スタンディング

一般発売：3月21日(土)10:00〜