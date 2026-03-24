伊藤真利奈【写真：柳田通斉】

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伊藤真利奈が結婚を報告

　女子プロゴルファーの伊藤真利奈が22日、自身のインスタグラムを更新し結婚を発表した。すらりと長身のウェディングドレス姿を披露し、ファンからは「めちゃくちゃびっくりしました」「綺麗すぎます」と驚きの声が並んだ。

　伊藤は22日、自身のインスタグラムに5枚の写真を投稿した。ウェディングドレスをまとい、タキシード姿のパートナーと見つめあう写真とともに「私事ではございますが、この度結婚いたしました。お相手は、長年お世話になっているコーチ、デビッドの息子で、同じプロゴルファーのチャーリーです」とつづった。

　伊藤は、日本でツアー通算5勝しているニュージーランド出身のプロゴルファー、デビッド・スメイルに指導を受け日本でプロテストの受験を重ねてきた。米国をはじめ南半球のツアーにも果敢に挑んでいる。投稿にはプロゴルファーの大西葵が「きれい！！かわいい！！」と反応したほか、ファンからも祝福が並んだ。

「おめでとうございます　綺麗すぎます」
「お互い高め合う2人本当にステキ」
「おめでとう！！　めっちゃ綺麗！」
「おめでとうございます！！！！　めちゃくちゃびっくりしました」
「結婚後もプロ目指して頑張ってくれると嬉しいです」
「おめでとう！！　めちゃ綺麗　お幸せに」

　さらに伊藤は「デビッドとは、10歳の頃に初めて観戦したトーナメントでサインをいただいて以来、ゴルフを始める前からずっと憧れの存在でした。その後ご縁があり指導していただくようになり、毎冬ニュージーランドでトレーニングや試合を共にする中で、スメイルファミリーとともにかけがえのない時間を過ごしてきました。ゴルフを通じての出会いに感謝するとともに、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちでいっぱいです」とつづっている。

（THE ANSWER編集部）