伊藤真利奈が結婚を報告

女子プロゴルファーの伊藤真利奈が22日、自身のインスタグラムを更新し結婚を発表した。すらりと長身のウェディングドレス姿を披露し、ファンからは「めちゃくちゃびっくりしました」「綺麗すぎます」と驚きの声が並んだ。

伊藤は22日、自身のインスタグラムに5枚の写真を投稿した。ウェディングドレスをまとい、タキシード姿のパートナーと見つめあう写真とともに「私事ではございますが、この度結婚いたしました。お相手は、長年お世話になっているコーチ、デビッドの息子で、同じプロゴルファーのチャーリーです」とつづった。

伊藤は、日本でツアー通算5勝しているニュージーランド出身のプロゴルファー、デビッド・スメイルに指導を受け日本でプロテストの受験を重ねてきた。米国をはじめ南半球のツアーにも果敢に挑んでいる。投稿にはプロゴルファーの大西葵が「きれい！！かわいい！！」と反応したほか、ファンからも祝福が並んだ。

「おめでとうございます 綺麗すぎます」

「お互い高め合う2人本当にステキ」

「おめでとう！！ めっちゃ綺麗！」

「おめでとうございます！！！！ めちゃくちゃびっくりしました」

「結婚後もプロ目指して頑張ってくれると嬉しいです」

「おめでとう！！ めちゃ綺麗 お幸せに」

さらに伊藤は「デビッドとは、10歳の頃に初めて観戦したトーナメントでサインをいただいて以来、ゴルフを始める前からずっと憧れの存在でした。その後ご縁があり指導していただくようになり、毎冬ニュージーランドでトレーニングや試合を共にする中で、スメイルファミリーとともにかけがえのない時間を過ごしてきました。ゴルフを通じての出会いに感謝するとともに、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちでいっぱいです」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）