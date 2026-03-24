タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女で、モデルの香音（２４）が出演番組の卒業を報告した。

香音は２３日までに自身のインスタグラムを更新。約４年間出演していたＮＨＫ Ｅテレの「ギョギョッとサカナ☆スター」を卒業したことを明かした。

「先日の放送にて約４年間さかなクンと一緒に務めさせていただいたギョギョッとサカナ☆スターを卒業しました！サカナスターでしか経験できない事を沢山させていただいて、お魚の知識も釣りの経験もほとんど無かった私がさかなクンやサカナスターの温かいチームの皆さんのおかげで何が起こるか分からない海の上でも安全に楽しく色んなことを学ぶことができました 感謝の気持ちでいっぱいです。番組を通して私を知ってくださる方も沢山いて色んな水族館でシャーク香音ちゃん〜って声をかけて下さるのも凄く嬉しかったです また大きくなって、戻ってこられるようにシャークちゃん頑張りますね 本当にありがとうございました」とつづった。

この投稿には「お疲れ様！！！いつのまにか４年も経ってたのね シャーク香音ちゃんが可愛すぎていつも目の保護でした」「４年間お疲れ様」「最高の釣りガールがぁ⁉︎」などのコメントが寄せられている。