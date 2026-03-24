ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、米フロリダ州ダンイーデンのＴＤボールパークで行われたチームの紅白戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、１打数１安打１死球だった。

初回の１打席目は変化球を捉えて、痛烈な左前安打を放った。３回の打席は左肩付近に死球を受けたが、そのままプレーを続行。４回の守備後に交代し、キャンプ最終日を終えた。「やり残したことがあるかは分からないですけど、一日一日悔いのないように、やれることはやってきたので頑張りたい」と語った。死球については「大丈夫？はい」と無事を強調した。

チームのオープン戦はすでに前日２２日（同２３日）のレイズ戦で終了。４打数１安打で最終戦を締めくくっていた。オープン戦には８試合に出場して１９打数６安打、打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残していた。

オープン戦では全て三塁で先発していたが、この日は一塁に入った。実戦の中で動きを確認。「動きだったりポジショニングだったりも違うと思うので良かったです」とうなずいた。

ブルージェイズの開幕戦は２７日（同２８日）のアスレチックス戦。「残りの日数も大事に過ごしていきたい」と見据えた。いよいよ近づくデビュー戦へ攻守で準備を進めていく。