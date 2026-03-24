「いったいここはなんなんだ!?」

【画像】「落武者のお告げ」で作った世界に1つだけの神社…？ 愛知の漁師が“20年間”“無数の貝殻”を運び続けて完成させた“異様な光景"を写真で一気に見る

「どうしてこうなった!?」

つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在する。ここでは、そうした珍スポットがまとめられた『ニッポンの異空間 ふだん着で行ける秘境』（大和書房）の一部を抜粋。

愛知県に位置する「貝がら公園」を写真とともに紹介する。

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貝がらを使った世界に1つしかない神社…この地の守り神に

フランス南部に「シュヴァルの理想宮」という不思議な形状の建物がある。

1879年、当時43歳だった郵便配達夫フェルディナン・シュヴァルが、配達中につまずいた奇妙な石をきっかけに、想像上の宮殿を作ることを決意。33年もの時をかけ、拾ってきた石をひとりで積み上げて完成させた宮殿だ。

素人の手作りで、周りからひたすら変人扱いをされながらも、理想宮はシュルレアリストらに絶賛され、フランス政府も歴史的建造物に指定。今では世界的に有名な観光スポットになっている。

愛知県の知多半島南端にある「貝がら公園」は、日本版「シュヴァルの理想宮」かもしれない。



白山五色龍神社の鳥居

公園の元となったのは、「白山五色龍神社」（「白山五色神社」という表記もある）だ。現地の案内看板によれば、地元の漁師山本祐一さんが、ある夜、新田義貞の落武者から、「守護神の白ヘビの神社を作ってほしい」というお告げをうけ、1人で貝がらを使った世界に1つしかない神社をつくり、この地の守り神にしたという。

20年かけ無数の貝でつくられた執念の公園

豊浜港を見下ろす高台には、神社の鳥居の他に、船形展望台（老朽化で立入禁止）、大砲、魚型テーブル、テラス、ひょうたん塚などが無数の貝がらをはめ込んだコンクリートで作られている。

コンクリートは経年劣化で黒ずんでくるが、貝がらは白色顔料の胡粉の原材料となるほど白い。黒灰色の地に白いブツブツ模様のオブジェがあちこちにあり、なんとも奇妙だ。貝がらの内側、光沢がある真珠層を表側にして埋め込んだものは、うっすら輝いていたりも。それぞれの素材の特徴を活かした見事な造形だ。

山本さんは1日も休むことなく、もっこ（運搬具）を担いで、麓から貝殻や砂利、セメントを20年間も運び続けたという。なんという執念！ それぞれのオブジェには協力してくれた人の名前や企業名まで貝殻を並べた漢字で記しているのも興味を引く。途中からは息子の山本良吉さん（公園は山本さんの私有地だ）も手伝ったそうだが、毎朝2時半起きだったとか。

余談だが、こういうブツブツ模様が苦手な人がいる。トライポフォビア（集合体恐怖症）というもので、ハスの実がブツブツになった果托（丸いシャワーヘッドみたいなもの）を見て背筋が寒くなる感じがいい例だ。有毒生物や皮膚病のブツブツ模様を身の危険と感じ、遠ざけようという心理が働いているのではないかとされている。貝がら公園のオブジェにどことなくゾワゾワするのはそのせいだろうか。

近年は広大な公園の北のはずれに無料駐車場が整備されたり、草刈りが行われるなど地元の方も管理をお手伝いされている。後は理想宮のように文化財に指定されるのを待つだけ？

INFORMATIONアイコン

貝がら公園

住所：愛知県知多郡南知多町豊浜登畑12-12

アクセス：名鉄知多新線 内海駅より海っ子バス西海岸線で「豊浜」下車徒歩4分。

貝がら公園まで15分ほど歩くが、北入口駐車場（無料・7〜8台程度・愛知県知多郡南知多町豊浜東狭間）からもアプローチできる

★自由見学

〈巨大な穴を「命綱」をつけて覗き込む…!? 高さ18mの巨大柱が59本も林立する埼玉の“巨大地下神殿”で行われている“見学ツアー”がすごかった〉へ続く

（関口 勇／Webオリジナル（外部転載））