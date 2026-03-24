〈「落武者のお告げ」で作った世界に1つだけの神社…？ 愛知の漁師が20年かけて完成させた“異様な光景"に迫る〉から続く

「いったいここはなんなんだ!?」

【画像】埼玉県に実在…高さ18mの巨大柱が59本も林立する“巨大地下神殿”を写真で一気に見る

「どうしてこうなった!?」

つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在する。ここでは、そうした珍スポットがまとめられた『ニッポンの異空間 ふだん着で行ける秘境』（大和書房）の一部を抜粋。

埼玉県の巨大地下神殿、首都圏外郭放水路を写真とともに紹介する。

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圧倒されるインフラ施設・巨大地下神殿

工場でもダムでも牛久大仏（高さ120m・茨城）でもいいのだが、常軌を逸したサイズの建造物はもうそれだけで周囲の空間を歪ませ、《異空間》を生み出す。重力で光が曲がるとかそんな話ではない（と思う）。古代の人は巨木や巨岩を神が宿る依代としてしめ縄で結界を結び畏怖したが、常軌を逸したスケール感の構造物を前にすると、それがどんなふうに出来上がったのか頭ではわかっていても、現代人もやはり畏怖に似たものを感じてしまうのかもしれない。

巨大構造物というものは、つい妄想も抱いてしまいがち。「牛久大仏が自分の方に倒れてきやしないか」「もしもダムが突然決壊して自分が流されたらどうしよう」……。「怖いもの見たさ」は、自分の身を安全な場所に置く限りドキドキが楽しめる。巨大なものが怖くて直視できないという巨大恐怖症（メガロフォビア）の人は、想像力が豊か過ぎたり、自分が安全な場所にいるということを認識できない何かがあるのかもしれない。



首都圏外郭放水路／調圧水槽

「首都圏外郭放水路」という名称はなんとも小難しいが、テレビなどでは「巨大な地下神殿」として紹介されることが多い。

CMやMV・映画のロケ地などにも頻繁に利用されているのでご存じの方も多いのでは。氾濫しそうな河川の水を5つの巨大な円筒形の立坑に集め、連結している地下トンネルを通って調圧水槽（これが「地下神殿」と呼ばれている）に溜め、最後はポンプで江戸川に流す施設。調圧水槽は、流れ込んでくる水の勢いを弱めたり、ポンプが緊急停止しても逆流しないようにしている。

地下トンネルまで見学できるコースも登場

2005年12月発売の『ワンダーJAPAN』創刊号で取材した時は、まだ立坑が工事中で、地下水路に降りてそこにあった作業員用の自転車で掘削工事現場まで行き撮影させてもらった。その後も何度かプライベートでも見学しているが、18mもある巨大な柱が59本も林立している姿は毎回感動する。

年々公開範囲が広がり、見学コースの種類が増えているのも見逃せない。コースによっては、第一立坑という巨大な円筒形の穴を命綱となるハーネスを装着して覗き込んだり、メンテナンス用の階段で立坑の下部まで降りていける。また、2〜3年前に始まったインペラコースでは胸まで覆った長靴を履き、真っ暗闇の調圧水槽奥にある排水用の羽根車を見学できる。さらに地下トンネルまで見学できるコースも登場したらしい。ドボク構造物を観光資源として積極的に活用しようとするインフラツーリズムもここまできたかと度肝を抜かれた。

INFORMATIONアイコン

首都圏外郭放水路

住所：埼玉県春日部市上金崎720（事務所）

アクセス：東武野田線（東武アーバンパークライン）南桜井駅から徒歩32分（2.3km）、タクシーで約10分

★予約制（1か月前からネットか電話で受付開始 048-747-0281・9時〜16時半）。

コースは5種類（1,000円〜15,000円）・豪雨などで中止あり

https://gaikaku.jp/

〈「事情もわからないのに好き放題言いやがって」建築関係者の顰蹙を買うかもしれないけど紹介したい…マニアが薦める日常空間をバグらせる“コンクリむき出し”の巨大建造物の魅力〉へ続く

（関口 勇／Webオリジナル（外部転載））