〈巨大な穴を「命綱」をつけて覗き込む…!? 高さ18mの巨大柱が59本も林立する埼玉の“巨大地下神殿”で行われている“見学ツアー”がすごかった〉から続く

「いったいここはなんなんだ!?」

【画像】建築関係者の顰蹙を買うかもしれないけど紹介したい…マニアが薦める日常空間をバグらせる“コンクリむき出し”の巨大建造物を写真で一気に見る

「どうしてこうなった!?」

つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在する。ここでは、そうした珍スポットがまとめられた『ニッポンの異空間 ふだん着で行ける秘境』（大和書房）の一部を抜粋。

栃木県と大阪府にある異質な建造物を写真とともに紹介する。



日光市今市文化会館

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建築にもある魅力的な複雑系・要塞建築

外観のおもしろい建築物をこれまでいくつも本で取り上げてきている。

「不思議建築」とか「要塞建築」はまだしも「珍建築」はやめてくれ、部外者が事情もわからないのに好き放題言いやがって。きっと建築関係者はそう思っているに違いないと、どこかで思いつつだ。

建築基準法その他関連法規を遵守し、都市計画を含むさまざまな建築制限をクリアしつつ、建築利用者や周辺の環境・住民への配慮も忘れず、施工主の予算・希望を聞く……などもっといろいろありそうだが、さまざまな制約の中で設計する建築ってとんでもなくたいへんなものだと想像できる。なのに、ほとんど外観のみに注目し、部外者があれこれいうなんておこがましい。

でも、日常空間に異質な建造物があれば、それは非日常空間、《異空間》となる。誰の目にも触れるものだし、20年以上も《異空間》を探し求めている身としては、イヤでも目に入る建築は避けるわけにはいかないのだ。建築に興味を持つ人が増えるきっかけになればよいのでは？

なんとなく入り組んだ複雑な形状で、できればコンクリート打ちっぱなしとか鉄骨がむき出しな感じのダイナミックで巨大な建造物を勝手に「要塞建築」としている。たとえば、「日光市今市文化会館」（栃木）。

温泉に行く途中に偶然見かけたのだが、ファサード（正面）は庇が必要以上に前に飛び出し、巨大クワガタのごとく近づくものはなんでも挟み潰してやるといった感じ。また、ひときわ高く突き出た部分は、正面方向に向かってミサイルやレーザービームを発射しそうな雰囲気をまとっている。丹下健三門下の神谷五男氏の設計で、非常に大胆なフォルムで見ていて飽きない。ものすごくカッコいいのだが、建物の老朽化などの関係で2025年9月から休館となっており、今後どうなるのか心配だ。

本物の海上要塞を彷彿させる青少年海洋センター

大阪湾の海に突き出た「大阪府立青少年海洋センター」は、大阪府建築部と坂倉建築研究所大阪事務所の設計で1975年に完成。4本の支柱で海の中にドッシリと構えるダークブラウンの鉄の塊のような見た目はまさに海上要塞だ。

と思ったら、設計事務所の公式HPにも「海上基地を思わせる外観」と書かれていたので、印象としては間違っていない。

イギリスのテムズ川河口に第二次世界大戦中に建設されたマンセル要塞というものがあるのだが（以前つくった『ワンダーWORLD』でも紹介）、あの本物の海上要塞を彷彿させるものが日本にあるとは。突堤先から見ると番犬ロボットのようにも見えてかわいい面も兼ね備える。あまりにも魅力的で『ワンダーJAPON（3）』の表紙にしたほどだ。

INFORMATIONアイコン

日光市今市文化会館

住所：栃木県日光市平ケ崎160

アクセス：JR日光線 今市駅から徒歩12分

★外観のみ見学可能。2025年9月1日から休館中



大阪府立青少年海洋センター

住所：大阪府泉南郡岬町淡輪6190

アクセス：南海電鉄南海線 淡輪駅から徒歩約10分

★敷地外から眺める

〈「宇宙基地」のような姿で海にポツンと浮かぶ…高知の果てに実在する“レトロでかわいらしい”海中展望塔の正体〉へ続く

（関口 勇／Webオリジナル（外部転載））