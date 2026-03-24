〈「事情もわからないのに好き放題言いやがって」建築関係者の顰蹙を買うかもしれないけど紹介したい…マニアが薦める日常空間をバグらせる“コンクリむき出し”の巨大建造物の魅力〉から続く

「いったいここはなんなんだ!?」

【画像】「宇宙基地」のような姿で海にポツンと浮かぶ…高知の果てに実在する海中展望台を写真で一気に見る

「どうしてこうなった!?」

つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在する。ここでは、そうした珍スポットがまとめられた『ニッポンの異空間 ふだん着で行ける秘境』（大和書房）の一部を抜粋。

「宇宙基地」のような姿で海にポツンと浮かぶ海中展望台を写真とともに紹介する。

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海辺と海面下で《異空間》を生み出す海中展望塔

展望台の中には海中の景色を楽しむことを売りにした「海中展望塔」というものがある。日本には、北海道、千葉、和歌山（2）、高知、佐賀、沖縄と7つあるが、基本的な構造はみないっしょ。沖合に設置された展望塔へ連絡橋を使って渡ったら、海上部分では大海原を360度見渡し、海中展望スペースでは丸窓から海の中の様子を楽しむ。

連絡橋で海の上を渡るだけでも、らせん階段やエレベーターで海面下へ移動するというだけでもワクワクするが、海中展望スペースは、いわば海の中に住んでいるようなもの。部屋の窓には、魚が悠然と泳ぐ姿がたまに見えたりするのだからたまらない。まさに《異空間》。



海中天然ミュージアム 足摺海底館

住めるものなら住みたい！ セレブな海上コテージよりもさらに上をいく海中コテージ。何年か前にモルディブで世界初の海中コテージがオープンしていたが、当時1泊500万円以上もしていた。

7基の海中展望台のうち5基は、60年代終わりから70年代前半に完成している。ちょうど日本中がモータリゼーション化され、マイカーブームとなり、岬の先端というアクセスの悪い場所でも観光客が足を運ぶようになった時代だ。

とりわけ1971年に完成した「海中天ミュージアム 足摺海底館」（高知）は、赤と白という青い空と海に映える配色と、十字形の駆体に丸窓というユニークでかわいらしいデザインに目を見張る。レトロフューチャー映画で宇宙基地として登場しそうな外観をしている。

いるだけで《異空間》海中展望塔として初めて国の登録有形文化財に指定

海中展望塔として初めて国の登録有形文化財に指定されているが、実際、文化庁の「国指定文化財等データベース」にも、「自然美の中で異彩を放つ近未来的デザインの海洋レジャー施設」という説明がある。遊歩道や少し離れた場所から望遠レンズを使って撮影したけれど、時間があればグラスボートで沖合から眺めるのもよさそうだ。いるだけで《異空間》を生み出す。

肝心の海中の様子はというと、私が訪れた時は、海も穏やかで比較的透視度も高く、さまざまな大きさでいろいろな種類の魚が見られて楽しかった。四国の最西南端にあるため、高知市内や高知空港から車で3時間近くもかかる。かなりたどり着くのに困難な場所だが、それでも「絶対また来たい」と思ってしまうほど魅力的だ。

これまでに見学できているのは、あとは氷海展望塔オホーツクタワー（北海道）とかつうら海中公園海中展望塔（千葉）のみ。和歌山の白浜海中展望塔（コーラルプリンセス）は営業時間に間に合わず、足湯につかってUFOのような姿を指をくわえて見ていたぐらい。行きたい場所としてGoogleマップにマッピングしてあるものの、他の海中展望塔も半島や岬の先端にありがちでアプローチがたいへんなため、コンプリートはまだ先になりそうだ。

INFORMATIONアイコン

海中天然ミュージアム 足摺海底館

住所：高知県土佐清水市三崎4124-1（駐車場）先

アクセス：土佐くろしお鉄道 中村駅から「足摺岬行き」のバスに乗り、「清水プラザパル前」で「宿毛駅行き」に乗り換え「海底館前」下車、徒歩10分

★入館料900円・9時〜17時（最終入館16時半）・年中無休

（関口 勇／Webオリジナル（外部転載））