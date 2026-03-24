「良かった、彼が死んだことをうれしく思う。」

【画像】夫・山本氏とウェディングドレス姿…髪は茶髪でアップ、微笑みながら2人で歩く結婚披露宴の高市早苗を見る

トランプ米大統領のSNSでの投稿である。亡くなったのは、いわゆる「ロシア疑惑」の捜査を指揮した元FBI長官のロバート・マラー氏だ。政治的に対立した人物とはいえ、その死を歓迎するかのような言葉を公に発するのは異様と言っていい。こうした人物が現在のアメリカ大統領なのである。

高市首相の発言をめぐる各紙の温度差

自らが「敵」とみなした相手には徹底的に攻撃を続け、支持者に向けて煽る。それがトランプ政治の一つのスタイルと言われる。そしてそのアメリカは、日本にとっての同盟国でもある。だからこそ、日本の首相がこの指導者とどう向き合うかが注目された。

高市早苗首相は3月19日の日米首脳会談の冒頭、「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と述べた。



アメリカ・ワシントン近郊のアーリントン国立墓地を訪れた高市早苗首相 ©時事通信社

この発言は度が過ぎた媚びだったのか、それとも計算しつくされた交渉術だったのか。

21日の社説では朝日、毎日、東京の各紙は、日本の主体性が見えにくい対米姿勢ではないかと疑問を示し、「法の支配」を掲げてきた日本外交との整合性に課題を指摘した。一方で読売は日米関係に亀裂を生じさせなかった点を評価した。産経は唯一の同盟国である米国の大統領とは良好な関係であらねばならないとし、「ファーストネームを使ってトランプ氏に賛辞を贈ったのは間違っていない」と断じた。

ほかにも産経は1面で「高市早苗首相はトランプ大統領からの無理難題をかわした」という一覧表をつくり、トランプ氏の息子のバロン氏について「イケメンに成長されていると伺っている。間違いなくご両親に似たのだと思う」という高市発言も手柄に挙げている。

さて、各紙の違いを紹介しておいてなんだが、トランプを絶賛する高市発言にはそれほど驚きはなかった。2人はどこか似た者同士に見えるからだ。いずれも言葉を戦略的に曖昧にするより、そのまま発して支持者に直接届ける政治スタイルを特徴としている。

トランプ大統領と高市首相に通底するもの

対立している人物が亡くなった際に「うれしく思う」と投稿してしまう姿には、決定的に「行間」の概念がない。「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」という高市発言にも似たものを感じる。

もしこれが歴代の首相、たとえば宮澤喜一のような政治家の発言だったとしたら、笑顔の裏に嫌味や警告を忍ばせながらトランプを持ち上げているのだろう、とこちらも面白く勘ぐる余地があったかもしれない。しかし今回の発言にはそうした外交の「行間」はあったのか。高市氏にも「米国に対し、主体的に事態を沈静化させることを求める意図もあったとみられる」（信濃毎日新聞社説）というが、これまでの言動の感じそのままにも思える。

高市氏の姿は一本の線でつながっているようにも見える。例の台湾有事発言も同様だ。歴代首相が守ってきた戦略的曖昧さの文脈に位置づけられるものではなく、思ったことをそのまま語ってしまった印象を残した。

過去のブログでの消費税発言をメディアに検証された際、当該記事がすぐに削除されたことも記憶に新しい。発言の背景にどのような思考の変遷があったのかという議論に入る前に、検証そのものが閉じられてしまった形だった。

さらに、いわゆるサナエトークン問題についても、事務所や関係者がどこまで関与していたのかが問われ始めた段階で説明は途切れたままだ。公的な発言と私的な立場との距離感が見えにくい印象を受ける。

これらの対応からは、行間だけでなく「公」の喪失も浮かぶ。こうした言葉の扱い方には、トランプ氏と高市氏にどこか共通するものを感じるのは私だけだろうか。

そうした思いを抱きながら各紙を読んでいくと、毎日新聞に『サナエ・ドナルド同盟』（伊藤智永専門編集委員）というコラムがあった（3月21日）。ここでも両者の共通点を挙げていた。大衆人気、ハッタリ屋、自分勝手、議会嫌い、経済最優先、軍事力信奉などを挙げた上で「気が合うわけだ」としている。

さらに注目はここだ。

《とりわけ似ているのは、歴史への無関心である。二人とも、過去との不断の対話を通じ、未来と向き合う姿勢がほとんどない。》

トランプ大統領「真珠湾」発言をめぐる米ニュース番組の反応

具体例として「高市氏の台湾有事失言は、日中戦争から戦後の国交回復、四つの重要文書の蓄積を軽んじる人だから起きた」と指摘する。靖国神社の歴史や、日本とイランの特別な外交関係への理解の乏しさにも触れたうえで、「そんな二人でめざす『質を高めた同盟の更なる高み』。そこで何が待っている」と問いかけている。

そういえば今回の会談ではトランプ氏による「真珠湾」発言もあった。記者からイラン攻撃を事前に同盟国に知らせなかった理由を問われ、日本軍による真珠湾攻撃を引き合いに出したのだ。「奇襲と言えば日本だろう」「なぜ真珠湾攻撃を知らせてくれなかったのか」という言い方でだ。

軽妙な切り返しのつもりだろうが、米ニュース番組では司会者たちが絶句し「なんというか……他のどの大統領からも見られないような発言です。大統領は通常、同盟国に対して礼儀正しく振る舞おうとするものです」とか、「まるで（深夜バラエティ番組の）『サタデー・ナイト・ライブ』か何かを見ているみたいだった」という反応もあったという（ハフポストUS版）。

まさに歴史の教訓を顧みない軽口である。普通はそんなこと言わないよねと思うが、ここでも歴史への無関心、公の精神の欠如が証明されていないか。

そして高市氏にも『「奇襲」発言に無反応だったことは外交上の重大な失点では』（日刊スポーツ「政界地獄耳」）という指摘も出ている。トランプ氏が大好きな安倍晋三元首相は10年前、オバマ元大統領と並んで真珠湾で献花し、戦争の惨禍は二度と繰り返してはならないと誓っている。あの歴史の意味は、2人にどこまで共有されていたのだろうか。

今回の首脳会談は、日本外交の現在地を映し出しているように思える。リーダー個人の振る舞いや国の事情が交錯するなかで、「公」と「私」の距離が揺らいでいる。そこに歴史への関心の薄さが重なるとき、たとえ周囲がどれほど成功だと喧伝しても、その影響は今後、外交を含む様々な場面で現れてくるのではないだろうか。

（プチ鹿島）