新たに家選びをする際に、多くの場合、不動産屋の扉を叩く。またローンを組む場合には金融機関を利用する。これまでの人生でそんなに多くの機会で不動産屋に足を運ぶことも少ないし、銀行からローンでおカネを借りることも少ないはずだ。

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にこにこと愛想のよい不動産屋や銀行員であっても腹の中で考えていることはちがっている。

大手の不動産屋は果たして安心か？

まず家選びをする場合、多くの人は不動産屋のブランドを気にする。大手であれば大丈夫だろう、よもや騙したりはしないだろう、という感覚だろうか。たしかに大手ブランドにはそこはかとない安心感があるように思う気持ちは理解できる。私自身、以前は大手ブランドデベロッパーに在籍して会社の金看板でずいぶん大きな仕事に携わることができたが、多くのお客様がブランドに安心感を覚えて依頼してくることを知っている。



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でも大手だから良い情報をもっているかといえば必ずしもそんなことはない。また大手だから丁寧にお客さんを扱ってくれるのではないかと勝手に想像するかもしれないが、場合によってそれは妄想となる。

なぜなら、往々にして大手からみてあなたのような顧客は「ごみ」だからだ。大手ほど優良顧客を多数抱えているのでそちらの仕事が最優先。特に地域に出店しているお店は、必ず地元の大地主との取引が多く、大口の案件を扱うことで成績を維持している。そのため、一見の客に対してはあまり真剣にやってくれないし、まだあまり経験のない若手社員などにまかせっきりにする場合もある。

地元に精通している町の不動産屋

いっぽうで町の不動産屋は、聞いたこともない会社名で、扉を開けるにも勇気がいりそうな店構えだったりする。それでも地場で長く根を張ってきた不動産屋は、地元に精通しているケースが多い。また小さな店であっても長年にわたってその地域で商売を続けている理由として、地道に良い商売を続けているが故ともいえる。彼らは一度でも地域内で悪評がたてば、商売を続けることができなくなってしまう。大手であれば、何らかのまずい出来事が起こっても、事実を隠蔽する、担当者を転勤させて有耶無耶にすることだってできるが、地場の不動産屋に逃げ道はない。

ちなみに業歴のある不動産屋かどうかを調べる簡単な方法がある。渡された名刺などに記載されている宅地建物取引業者の免許番号だ。その中でカッコ内にある数字が実は役所が免許を与えた回数を表している。宅建免許の期間は5年なので、3回目であればすでに10年は経過し、15年目に向かっていることになる。参考にされたい。

不動産屋が囁く「うそ」

さて大手であれ、地場であれ、共通するのが不動産屋得意の囁きだ。

「お客さん、この物件はよいでっせ。二度と出ない案件です」

このセリフは多くの場合「うそ」だ。

不動産屋にとっては買ってくれる客が一番の客。そして相手が素人だとみると、巧みな言葉遣いで誘導する。特に売りにくい案件からセールスするのが業界内では常道だ。よい物件など二度も三度も出てくるから商売が成り立っているのである。

「もうすでにほかのお客さんが検討中です。今なら間に合いますので少なくとも夕方までにはご決断ください」

この場合もほとんど実際のライバルは不在だ。その証拠に数か月後の同じ不動産屋の店先を覗くと当該物件のチラシが堂々と、しかも値段を下げて貼られていたりする。

「今だけ特別」「こんな良い物件みたことない」「お客さんは筋が良いので優先」はほぼ毎日囁くセリフなのであまり鵜呑みにしないことだ。

NHKで話題になり、今年映画化もされるドラマ「正直不動産」（原作は大谷アキラ ［漫画］、夏原武 ［原案］、水野光博 ［脚本］）は、こうした不動産屋の手口を晒した漫画をドラマ化したもので大変話題になった。しかしプロの私からみると「え？ そんなことあたりまえじゃん」と思える内容ばかりで笑えないものが、正直あった。

「二度と出ない物件ですよ」に騙されない

不動産業界は他業界に比べて恐るべきアナログ業界だ。物件を実際に見ることが大切だといわれ、現場で後ろから耳元で囁かれると、何となく良い気分になり、とどめは「早くしないとなくなります」とせかされ、つい決断をしてしまう。

一度だけ見て、不動産屋の囁きや急かし、脅しで購入を決断する必要もないし、よしんば他者に買われてしまったのならば、もともとその物件とは縁がなかったのだとあきらめることだ。

ただ、不動産の面白いところは、第六感が意外に正解なところだ。ひと目みてすごく気に入ってしまった物件は、実は「買い」だと私は常に思っている。家は一つ一つ立地も形も違う。マンションだって一戸一戸、階数も方角も異なる。インスピレーションで人と家が繋がっているのであれば、それ以上の細かな分析はある程度、後回しでもよい。買うのは自分。くれぐれも「二度と出ない物件ですよ」に騙されないことだ。

笑顔を向けながら吟味する銀行

銀行の笑顔にも安心しないことだ。銀行員は常に慇懃無礼な存在だ。あなたが窓口に行って住宅ローンを申し込む際、彼らはにこにこと笑顔を向けながらすでにあなたを吟味している。

まず、あなたが何者であるかだ。それはあなたの頭の良さ、偏差値でもなく、人柄がすぐれているかでもなく、ましてやイケメン、美人かどうかも関係がない。あなたがどこに勤めているかだ。あなたのブランドではなく、あなたの後ろにぴかぴかの上場企業が映っているかどうかに関心があるのだ。

自営業の評点は低い。独立起業していることは銀行員からみればリスクの塊だ。いっときの稼ぎや将来の成功確率などどうでもよい。毎月確実に給料が入ってくるか、それがどれだけの金額で、しかも長年にわたって受け取れるかどうかだ。上場大企業勤めはこの基準をクリアしてくれる頼もしい存在だ。つまり大企業サラリーマンは大歓迎だ。

ましてやフリーランスなんて全くの問題外。この手の客が窓口に来ると、銀行員の顔から愛想笑いは消え、ひたすら渋面をしてリスクを語り始める。

結論として銀行はローン返済に必要な給与債権がいかに安定しているかを見ているだけで、あなたの人生に興味を持っているわけではない。

過大な期待をしてはいけない

大企業サラリーマンほど大手ブランドの新築マンションを好んで買おうとする。町の不動産屋になど出向かない。したがって町の不動産屋が上客としてもてなすのは地元の大地主だ。彼らが先祖伝来所有する地所の管理を請け負い、彼らはその家で相続が起こることをひたすら待ち続ける。アパートや賃貸マンションの管理料などは額としてしれたものだが、相続が起これば相続税支払いなどで物件を売却するケースが出てくる。仲介手数料をがっぽりいただけるチャンスが到来する。

銀行もこうした地主が建設するアパートやマンションに積極的にお金を出す。こちらが一番の上客。次いで大企業サラリーマンの住宅ローンだ。

つまり大地主でも大企業エリートサラリーマンでもない一般人の人生に対して、不動産屋も銀行もなんの興味もないのである。彼らの対応に過大な期待をしてはいけないのには立派な彼らなりの理由が隠されているのだ。

（牧野 知弘）