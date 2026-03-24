飯島直子、過去に行っていたファン思いの行動 あまりの“神対応”ぶりにYOUは心配「大変だろうなと思って」
俳優の飯島直子が22日放送の『ボクらの時代』（毎週日曜 前7：00）に出演。飯島の“ファン思い”の行動を共演者が心配する場面があった。
【写真】「すでに色気があって、カッコイイ」19歳・飯島直子の“成人ショット” ※写真2枚目
この日は俳優・歌手の小泉今日子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。飯島の人柄についてYOUは「小さい頃から正しいんですか？すごく優しくていい子」と語ると、飯島は「そんなことないです」と笑いながら謙そん。過去には親にも反抗したことがあったとし「家に帰らなかったりとか、ずっとしてました」と明かした。
これにYOUは「本当？ちょっと安心する」とポツリ。続けて過去に飯島が行っていた“いい人”すぎる行動として「インスタで（コメント）一個一個返事しているって聞いたときに、ちょっと心配になった。大変だろうなと思って。うれしいと思うんだけれども」と語りかけた。これに飯島は現在はやっていないことを伝えた上で「そうですね」と返し、照れくさそうに笑った。
【写真】「すでに色気があって、カッコイイ」19歳・飯島直子の“成人ショット” ※写真2枚目
この日は俳優・歌手の小泉今日子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。飯島の人柄についてYOUは「小さい頃から正しいんですか？すごく優しくていい子」と語ると、飯島は「そんなことないです」と笑いながら謙そん。過去には親にも反抗したことがあったとし「家に帰らなかったりとか、ずっとしてました」と明かした。
これにYOUは「本当？ちょっと安心する」とポツリ。続けて過去に飯島が行っていた“いい人”すぎる行動として「インスタで（コメント）一個一個返事しているって聞いたときに、ちょっと心配になった。大変だろうなと思って。うれしいと思うんだけれども」と語りかけた。これに飯島は現在はやっていないことを伝えた上で「そうですね」と返し、照れくさそうに笑った。