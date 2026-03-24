進路をかけた大学受験の当日。ただでさえ緊張しているのに、大雪で電車が大幅に遅延。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

しかも初めて来た場所だったら......。

心細いことこの上ない状況で、やっと来た電車は既にすし詰めで乗れない。人生最大のピンチに、どうする。

――神奈川県在住の50代女性・Kさんの思い出。

＜Kさんからのおたより＞

もう35年くらい前の話です。

多浪生で、大学受験のため田舎から大学のある初めて訪れた土地でのこと。試験当日、何十年に一度の大雪でした。

予定の1時間以上早く起き、宿泊先の最寄り駅に行くと電車が止まっており、動くのも未定。心細い気持ちで、駅のホームで電車が動くのを待っていました。

今思うと、大学のある駅は、私が待っていた駅から急行で5駅程度でした。しかし、受験、大雪、知り合いがいないこともあってほとんどパニック、たぶん挙動不審だったと思います。

しばらくして、電車が動くとアナウンスが。しかし、全部各駅停車とのこと。大学までどのくらいかかるのかもわからず、半泣きの状態でした。やってきた電車も満員で乗れない。オロオロしてしまっていました。

満員電車に私を押し込んで

そのとき、隣にいた父ぐらいの年齢に見えた二人のおじさんが、

「どうした、急いでるのか？」

と声をかけてくれました。

「受験生で、試験に間に合うかわからない」と話すと、先に乗るように促し、おじさんたちは電車に乗らず、満員電車に私を押し込んでくれました。ドアが閉まる直前に、

「受験がんばれ！絶対に受かるぞ」

私はあせっていたこともあり、そのおじさんの名前も聞けず、お礼も言えずに電車が動き出しました。

その後、私は希望通りの大学に受かり、いま医師として働いています。いまでも、その駅を利用するときは二人のおじさんを思い出し、不安だった田舎の学生に優しくれたことに大変感謝しています。

しかし、名前も連絡先も聞かなかったことが残念で仕方ありません。

あのときの二人に大変感謝しています。本当にありがとうございました。



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