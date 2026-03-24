27日に2026年のプロ野球ペナントレースが開幕する。各球団、リーグ優勝を目指し春季キャンプから汗を流してきた。どこの球団も好スタートを切って、良い形でシーズン序盤を戦っていきたいだろう。ここでは、スタートダッシュに成功し、直近10年で4月終了時点でセ・リーグ首位だったチームが最終的に何位でフィニッシュしているのか見ていきたい。

4月終了時点で首位だったチームがリーグ優勝したケースは、17年と18年の広島、19年と20年の巨人の4例。特に17年の広島は4月終了時点で、16勝10敗1分の首位とロケットスタートを切る。5月も15勝9敗、6月も14勝7敗、7月も15勝7敗1分と貯金を積み重ねた。8月に12勝13敗2分と負け越すも、9・10月は16勝5敗と勝ち越し。9月18日の阪神戦に勝利し2年連続優勝を果たした。最終的には2位・阪神に10ゲーム差をつけての優勝だった。

4月を首位で終えながらも、リーグ優勝できていないケースが多いのも事実。21年の阪神は4月終了時点で20勝9敗とロケットスタートを切りながら、7月と8月は月間負け越し。その間にヤクルトがじわじわと調子を上げていき、最終的には阪神がリーグ優勝したヤクルトとゲーム差なしの2位に終わった。

ちなみに、直近10年で4月終了時点首位だったチームがBクラスだった例は、22年の巨人の1例しかない。スタートダッシュを決めれば、Aクラス入りする可能性はグッと高くなる。

▼2025年

巨人

4月終了時点：15勝11敗1分［1位］

最終順位成績：70勝69敗4分［3位］

▼2024年

阪神

4月終了時点：15勝9敗3分［1位］

最終順位成績：74勝63敗6分［2位］

▼2023年

DeNA

4月終了時点：16勝7敗0分［1位］

最終順位成績：74勝66敗3分［3位］

▼2022年

巨人

4月終了時点：20勝11敗0分［1位］

最終順位成績：68勝72敗3分［4位］

▼2021年

阪神

4月終了時点：20勝9敗0分［1位］

最終順位成績：77勝56敗10分［2位］

▼2020年 ※コロナ禍による延期で6月に開幕

巨人

7月終了時点：21勝11敗2分［1位］

最終順位成績：67勝45敗8分［優勝］

▼2019年

巨人

4月終了時点：16勝10敗0分［1位］

最終順位成績：77勝64敗2分［優勝］

▼2018年

広島

4月終了時点：17勝10敗0分［1位］

最終順位成績：82勝59敗2分［優勝］

▼2017年

広島

4月終了時点：16勝10敗1分［1位］

最終順位成績：88勝51敗4分［優勝］

▼2016年

巨人

4月終了時点：15勝10敗3分［1位］

最終順位成績：71勝69敗3分［2位］