家のカネ数十万円を持って失踪…ネグレクト家庭で育った「問題生徒」初の登校日にプロ教師が打った「布石」
4月の始業日から3日目までは「黄金の三日間」と呼ばれ、学級経営の成否が決まる大切な時期とされている。ここでどんな関係を築くかによって、その後の生徒の伸びがまったく変わると言っても過言ではない。ここでは家庭に恵まれなかったある男子生徒が、4月に長谷川氏と「良い出逢い」を経験し、どう変容していったかを追う。『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）に関係する特別記事をお届けしよう（生徒の名前はすべて仮名または記号とした）。
出逢った瞬間にかたっぱしから名前を呼ぶ
何年も前のことだが、私は小学校の中学年以降、ずっと崩壊した状態が続く学年を担当することになった。
春休み中に卒業文集を手に入れ、学年全体の名前、顔と、各生徒の「夢」を覚えた。
そして入学式当日、私は昇降口で生徒たちの登校を待った。
初めての登校である。
子ども達はかなり緊張しているはずだ。
心細いはずだ。
だから、下駄箱に靴を入れる段階から笑顔で挨拶し、名前を呼んでほめ、緊張をほぐしてやりたかった。
この試みは大成功だった。
「先生、なんで私の名前を知っているの⁉」
と目を丸くする子どももいれば、靴を入れた瞬間に、
「〇〇さん、偉いね！ 踵をきちんとそろえているね！」
と言われ、顔をくしゃくしゃにして喜ぶ子もいた。
「すっきりした髪型でいいね！」
「背筋がピッと伸びているね！」
「靴がぴかぴかだね！」
「制服が似合っているね！」
「その笑顔がいいね！」
とにかく出逢った瞬間に、片端から名前を呼んで何かひとつ褒めていった。
そんな私の姿を見ていた2、3年生のなかにも、新入生に自ら挨拶する子が出てきて、いつもはがらんとしている昇降口が、一気に華やいだのを今も鮮明に覚えている。
何でもいいのである。
鞄から上履きを出すが、その紐を結べない子がいる。その瞬間から名前を呼んで支援に入る。初日から私は勝つ。子どもとの関係づくりの第一歩に勝つのである。
ネグレクトを受けていたA君の入学
ここである年のエピソードを紹介する。
母親が統合失調症、兄がADHD、異父、前夫と裁判係争中という生徒がいた。
名前を仮にA君としよう。
兄をB君とする。
B君は集団の中に入ることを極度に嫌がった。全校朝会や離任式など、一同に集うことを強く拒絶した。担任の言うことに耳を貸さず、勝手に帰宅してしまうこともあった。
しかしADHDの診断がおりた後、コンサータを服用するようになり、衝動性と注意欠陥症状はだいぶ落ち着いた。
ところが、まもなく「経済的な事情で」母親が通院を止めてしまったのである。
その直後に、授業中B君が二階の窓から飛び下りようとする事件が起きた。それ以外にも奇異な行動が頻発した。だが、通院は再開されなかった。
さらに数週間して、A・Bの近所に住む知的障害をもつ兄弟が、家の金十数万円を持ち出してA君、B君と行方不明になるという事件が起きた。
警察と小中学校職員でひと晩捜した。
翌朝、家から20kmほど離れた町で、4人は発見された。
小・中学校で協議し、本人と保護者への指導を行った。
この事件があった翌年、A君が私の勤務校へ入学してきたのである。
事前に引き継ぎを受けたが、マイナス情報のオンパレードだった。
「（小学）6年の3月になって、ようやく授業から飛び出さなくなりました」
「友達はひとりもいません。いつもひとりで、特別支援学級や保健室に行っています」
「学習意欲がまったくありません。理解もできません」
「親が昼前に起きて翌朝5時までずっとパソコンでネットをやって遊んでおり、炊事洗濯をほとんどやらないようです。私服も体操服もいつも黒ずんでいます。髪や体も臭うので『嫌われるからちゃんと洗ってきなさい』と指導しても、どこ吹く風です」
「朝食や夕食は菓子パン一つのときが多いらしく、そのかわりに給食をものすごく食べます」
聞けば聞くほど、闘争心が湧いた。
「彼が背負っているものに負けてたまるか」
「何があっても彼に友人をもたせる」
「集団の中でともに取り組む楽しさを味わってもらおう」
「できないことをできるようにさせてやろう」
私はそう決意した。
「先生、すごいね！ グッジョブだ！」
入学式当日。学年主任である私は、毎年やっているように昇降口で新入生の登校を待った。
一人ひとりに名前を呼んで挨拶をした。
A君が来ない。保護者も来ない。連絡もつかない。何度電話をかけても出ないのだ。
小学校に電話し、アパートの大家さんの電話番号を聞いた。
さらに大家さんと話し、事情を説明した。
「すぐに見に行ってみるよ」
協力を約束してくれた。
しかし入学式の開始時刻になっても、まだA君は現れなかった。
私は校外に出た。と、遠くにA君が見えた。
A君はダッシュで向かってきた。顔がひきつっている。
「A君、おはようございます！ 入学おめでとう！ よく来たね！」
私は笑顔で言った。
「えっ!? 先生、なんで僕の名前知ってるの？」
「春休みにね、卒業アルバムを見て覚えたんだよ」
「先生、すごいね！ グッジョブだ！」
小学校でALT（Assistant Language Teacher＝外国語指導助手）に教えてもらったという「Good job」。
私は大いに褒めた。
褒めただけではなく、ハイタッチの要領で右手、左手、両手を合わせ、「グ」（右手）「ッ」（左手）「ジョブ！」と声を揃える、ふたりだけの合図をその場で決めた。
「入学式は始まったけれど、私と一緒に入れるよね」
「はい。大丈夫です」
ひきつっていた頬がゆるみ、A君も笑顔になった。
言葉も敬語に変わっていた。
下駄箱の位置を教え、荷物を職員に預け、式場に急いだ。
ドアを開ける直前に落ち着かせ、約束した。
「A君、がまんできなくなったら私を見るんだよ。そうしたら、一緒に外に出ようね。でもこれから一時間静かに座っていられたら最高だな。その時は思いっきり『グッジョブ』しようね」
「はい！ 僕、がんばります」
一時間後、私はA君と思いっきり「グッジョブタッチ」をした。
【後編を読む】母親を「悪魔」呼ばわり。教師には「金をちょうだい」…素行が悪すぎる“問題児”は、なぜ教師を尊敬するようになったのか
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