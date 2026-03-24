家のカネ数十万円を持って失踪…ネグレクト家庭で育った「問題生徒」初の登校日にプロ教師が打った「布石」

4月の始業日から3日目までは「黄金の三日間」と呼ばれ、学級経営の成否が決まる大切な時期とされている。ここでどんな関係を築くかによって、その後の生徒の伸びがまったく変わると言っても過言ではない。ここでは家庭に恵まれなかったある男子生徒が、4月に長谷川氏と「良い出逢い」を経験し、どう変容していったかを追う。『中学の学級開き 黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）に関係する特別記事をお届けしよう（生徒の名前はすべて仮名または記号とした）。

出逢った瞬間にかたっぱしから名前を呼ぶ

何年も前のことだが、私は小学校の中学年以降、ずっと崩壊した状態が続く学年を担当することになった。

春休み中に卒業文集を手に入れ、学年全体の名前、顔と、各生徒の「夢」を覚えた。

そして入学式当日、私は昇降口で生徒たちの登校を待った。

初めての登校である。

子ども達はかなり緊張しているはずだ。

心細いはずだ。

だから、下駄箱に靴を入れる段階から笑顔で挨拶し、名前を呼んでほめ、緊張をほぐしてやりたかった。

この試みは大成功だった。

「先生、なんで私の名前を知っているの⁉」

と目を丸くする子どももいれば、靴を入れた瞬間に、

「〇〇さん、偉いね！ 踵をきちんとそろえているね！」

と言われ、顔をくしゃくしゃにして喜ぶ子もいた。

「すっきりした髪型でいいね！」

「背筋がピッと伸びているね！」

「靴がぴかぴかだね！」

「制服が似合っているね！」

「その笑顔がいいね！」

とにかく出逢った瞬間に、片端から名前を呼んで何かひとつ褒めていった。

そんな私の姿を見ていた2、3年生のなかにも、新入生に自ら挨拶する子が出てきて、いつもはがらんとしている昇降口が、一気に華やいだのを今も鮮明に覚えている。

何でもいいのである。

鞄から上履きを出すが、その紐を結べない子がいる。その瞬間から名前を呼んで支援に入る。初日から私は勝つ。子どもとの関係づくりの第一歩に勝つのである。

ネグレクトを受けていたA君の入学

ここである年のエピソードを紹介する。

母親が統合失調症、兄がADHD、異父、前夫と裁判係争中という生徒がいた。

名前を仮にA君としよう。

兄をB君とする。

B君は集団の中に入ることを極度に嫌がった。全校朝会や離任式など、一同に集うことを強く拒絶した。担任の言うことに耳を貸さず、勝手に帰宅してしまうこともあった。

しかしADHDの診断がおりた後、コンサータを服用するようになり、衝動性と注意欠陥症状はだいぶ落ち着いた。

ところが、まもなく「経済的な事情で」母親が通院を止めてしまったのである。

その直後に、授業中B君が二階の窓から飛び下りようとする事件が起きた。それ以外にも奇異な行動が頻発した。だが、通院は再開されなかった。

さらに数週間して、A・Bの近所に住む知的障害をもつ兄弟が、家の金十数万円を持ち出してA君、B君と行方不明になるという事件が起きた。

警察と小中学校職員でひと晩捜した。

翌朝、家から20kmほど離れた町で、4人は発見された。

小・中学校で協議し、本人と保護者への指導を行った。

この事件があった翌年、A君が私の勤務校へ入学してきたのである。

事前に引き継ぎを受けたが、マイナス情報のオンパレードだった。

「（小学）6年の3月になって、ようやく授業から飛び出さなくなりました」

「友達はひとりもいません。いつもひとりで、特別支援学級や保健室に行っています」

「学習意欲がまったくありません。理解もできません」

「親が昼前に起きて翌朝5時までずっとパソコンでネットをやって遊んでおり、炊事洗濯をほとんどやらないようです。私服も体操服もいつも黒ずんでいます。髪や体も臭うので『嫌われるからちゃんと洗ってきなさい』と指導しても、どこ吹く風です」

「朝食や夕食は菓子パン一つのときが多いらしく、そのかわりに給食をものすごく食べます」

聞けば聞くほど、闘争心が湧いた。

「彼が背負っているものに負けてたまるか」

「何があっても彼に友人をもたせる」

「集団の中でともに取り組む楽しさを味わってもらおう」

「できないことをできるようにさせてやろう」

私はそう決意した。

「先生、すごいね！ グッジョブだ！」

入学式当日。学年主任である私は、毎年やっているように昇降口で新入生の登校を待った。

一人ひとりに名前を呼んで挨拶をした。

A君が来ない。保護者も来ない。連絡もつかない。何度電話をかけても出ないのだ。

小学校に電話し、アパートの大家さんの電話番号を聞いた。

さらに大家さんと話し、事情を説明した。

「すぐに見に行ってみるよ」

協力を約束してくれた。

しかし入学式の開始時刻になっても、まだA君は現れなかった。

私は校外に出た。と、遠くにA君が見えた。

A君はダッシュで向かってきた。顔がひきつっている。

「A君、おはようございます！ 入学おめでとう！ よく来たね！」

私は笑顔で言った。

「えっ!? 先生、なんで僕の名前知ってるの？」

「春休みにね、卒業アルバムを見て覚えたんだよ」

「先生、すごいね！ グッジョブだ！」

小学校でALT（Assistant Language Teacher＝外国語指導助手）に教えてもらったという「Good job」。

私は大いに褒めた。

褒めただけではなく、ハイタッチの要領で右手、左手、両手を合わせ、「グ」（右手）「ッ」（左手）「ジョブ！」と声を揃える、ふたりだけの合図をその場で決めた。

「入学式は始まったけれど、私と一緒に入れるよね」

「はい。大丈夫です」

ひきつっていた頬がゆるみ、A君も笑顔になった。

言葉も敬語に変わっていた。

下駄箱の位置を教え、荷物を職員に預け、式場に急いだ。

ドアを開ける直前に落ち着かせ、約束した。

「A君、がまんできなくなったら私を見るんだよ。そうしたら、一緒に外に出ようね。でもこれから一時間静かに座っていられたら最高だな。その時は思いっきり『グッジョブ』しようね」

「はい！ 僕、がんばります」

一時間後、私はA君と思いっきり「グッジョブタッチ」をした。

【後編を読む】母親を「悪魔」呼ばわり。教師には「金をちょうだい」…素行が悪すぎる“問題児”は、なぜ教師を尊敬するようになったのか

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