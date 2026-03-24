【難解略語】「BSE」が何の略か分かりますか？　小学校で習ったはず！2000年代に話題になった…

突然ですが、「BSE」の正式名称知っていますか？

2000年代に話題になった…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「牛海綿状脳症」でした！

BSEとは「牛海綿状脳症」の略称です。牛の脳や神経組織に異常が起こる病気で、日本では一般に「狂牛病」として広く知られています。病気が進行すると、牛の脳の組織にスポンジのような小さな穴が多数できることから、「海綿状脳症」という名前が付けられています。

この病気の原因は細菌やウイルスではなく、「プリオン」と呼ばれる異常なたんぱく質だとされています。異常なプリオンが体内に入ると、正常なたんぱく質の形を変化させ、脳に深刻な障害を引き起こします。運動失調、異常行動、立てなくなるなどの症状が見られ、最終的には死に至る非常に重い病気です。

BSEが特に大きな社会問題となったのは、人への感染の可能性が指摘されたためです。感染した牛の特定部位を摂取することで、人にも変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）を引き起こす恐れがあるとされ、世界各国で牛肉の安全性に対する不安が広がりました。そのため、多くの国では、特定危険部位の除去、全頭検査、飼料規制など、厳しい安全対策が導入されました。

次回の難解略語もお楽しみに！

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