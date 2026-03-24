bibigoからマンドゥ餃子が発売!水･油なしの簡単調理でもちサク食感♡

CJ FOODS JAPANは2026年3月17日、都内で「bibigoマンドゥ餃子新商品発表会」を開催。金代表取締役、マンドゥ事業部部長の狩野英孝さん、森脇梨々夏さん、ゲストのモグライダーが登壇しました。発表会では日本市場の事業戦略に加え、新商品｢マンドゥ餃子｣の魅力が語られました。狩野部長のアイデアが活きた新商品｢マンドゥ餃子｣をご紹介します。

韓国の伝統と日本の好みを融合した｢戦略的｣新商品

発表会の冒頭、金(キム)代表は｢日本と韓国の両国の旨みを融合させ、新しい食文化としてお届けすることが私たちの挑戦｣と挨拶。続いて、マーケティング部の任(イム)氏より、bibigoブランドの成長戦略が示されました。

今回の新商品｢マンドゥ餃子｣は、日本の一般的な食卓へマンドゥを定着させるための切り札として開発されたとのこと。

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狩野マンドゥ部長の｢本気｣がビジネスを動かす

イベントの目玉となったのは、狩野英孝さんによるビジネスプレゼンテーション。狩野さんは2025年より、YouTube企画｢#がんばれ狩野マンドゥ部長｣を通じて、1年間で555万食を売り切るというミッションに挑んでいます。

プレゼンでは、SNS総表示回数が2億回を突破したことや、プロジェクトのために移動した距離が2,590kmに及ぶことなど、これまでの奮闘ぶりを具体的な数字で紹介。

｢マンドゥ餃子」｣というネーミング自体にも狩野さんのアイデアが反映されており、任氏は｢日本の消費者に馴染みのある『餃子』を名前に加えたのは非常に良い戦略だった｣と絶賛しました。

実際に、この新商品はbibigo史上最速のペースで市場に広がっており、既存の韓国食材コーナーだけでなく、一般的な餃子が並ぶチルド棚への進出も果たしています。

五感で楽しむ新商品の魅力と｢マンドゥソング｣の初公開

会場では、若年層への訴求を狙って制作された楽曲｢具沢山マンドゥ｣とダンスビデオが初公開されました。狩野さんは｢ダンスを覚えるのに40分かかった｣と苦笑しつつも、印象的なフレーズと振り付けに手応えを感じている様子でした。

後半の実食セッションでは、モグライダーの芝大輔さんとともしげさんが焼きたての｢マンドゥ餃子｣を堪能。｢肉感が強く、羽根のサクサク感も素晴らしい｣｢まさにマンドゥと餃子のいいとこどり｣と大絶賛しました。

狩野さんも｢口の中がパンパンになるほどの満足感。タレなしでも味がしっかりしている｣と部長らしく力強くアピールしました。

｢人生をまるごと、ごちそうに｣bibigoが目指す未来

bibigoは2024年より”live delicious”というスローガンを掲げ、韓国料理を通じて世界中の食卓を豊かにすることを目指しています。

発表会の最後に狩野さんは、｢企画会議から参加し、工場まで足を運んで本気で作った商品。家族みんなで楽しんでほしい｣と締めくくりました。