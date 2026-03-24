ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年から、大分県日田市民の有志が毎週金曜日、JR日田駅前で平和を訴えるメッセージボードを掲げて立つ「スタンディング」を続けている。途切れることなく、今月27日で200回の節目を迎える。今なお戦闘は収束しないばかりか、パレスチナ自治区ガザやイランなど世界各地で起こる戦禍。有志は「市民や兵士が次々に犠牲になる。何とかストップさせないと」と危機感を募らせ、強く平和を訴える。 （稲葉光昭）

「NO WAR！」「世界はなかよく」「武力でなく憲法九条で平和を」…。毎週金曜日の午後4時半ごろになると、手作りのメッセージボードを手に、数人の市民が駅前に集う。約30分間ボードを掲げ、平和を呼びかけている。

活動するのは、「憲法九条を守る日田の会」の有志たち。4年前の2月24日にウクライナ侵攻が始まった後、ロシア政府系テレビの生放送中に女性番組編集者が侵攻反対を訴える姿が報じられた。「彼女は命がけで訴えた。自分たちも何かできないか」。その後の3月18日から、平和を訴えるスタンディングを始めた。

駅前は地元高校生のほか、インバウンド（訪日客）も集まる場所だ。当初はボードでアピールするほか、若者や訪日客にウクライナの国旗に見立てた青色と黄色の付箋に平和を願うメッセージを書いてもらい、日本のウクライナ大使館に送ったこともある。

会の事務局長、小山浩一さん（71）はこれまでの活動中、男子高校生から「僕も同じで、戦争は嫌です」と声をかけられた。他にも「一緒に立たせてください。友人のみんなにラインを送るから」との申し出も受けた。

一方、別の反応もある。「あんたたちが憲法9条を守ろうとか言うから、外国になめられる。（日本は）軍備増強して他国をびびらせるようにならんといかん」。ある中高年の人物が近寄ってきてこう主張し、問答になった。

粘り強く続け、丸4年となったスタンディング。「最初は、（ウクライナ侵攻は）すぐ終わると思った。こんなに長引くとは思ってなかった」と同会代表の橋本雅文さん（67）は明かす。ガザ侵攻やイラン攻撃も起こった。武力や戦争で物事を解決しようという動きが、世界を覆っていると心配する。

だからこそ−。橋本さんたち有志は強調する。

「戦争は一度始めたら、簡単に終わらないということが、改めてよく分かった。始めたら絶対だめで、対話をしてほしい。高齢のメンバーが多いが、できる限り活動を続けたい」