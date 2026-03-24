22日に投開票された熊本県和水町長選は、無所属現職の石原佳幸氏（52）が元町議で無所属新人の荒木宏太氏（41）を約1300票差で破り、再選を果たした。石原氏は事務所に集まった支持者を前に「新たに掲げた政策にしっかり取り組み、成果を残し、選んで良かったと思ってもらえる町政を進めたい」と抱負を語った。

1期目の4年間、「少子高齢化が最大の課題」として、小中学給食費の無償化や2歳児までの保育料無償化、住宅新築への補助金拡充といった施策を実施。人口減少率の改善や、転入者が転出者を上回る社会増を2年連続で達成した。「2期目も子育て支援策と移住定住の促進策を継続、発展させる」と力を込める。

働く場の確保には「学校跡地の活用と、民間活力を生かした産業団地造成で企業誘致を推進したい」と意欲を示した。他に重点的に取り組む課題として、高齢化率44％と県平均より10ポイント以上高い現状を踏まえた高齢者福祉と、基幹産業の農業振興を挙げた。

15人が立候補した町議選（定数12）も同日、投開票され、新議員の顔ぶれが決まった。投票率は町長選が76・50％、町議選が76・51％で、いずれも過去最低だった。

（宮上良二）