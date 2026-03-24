熊本県宇土市出身の父と台湾人の母を持ち、中国国民党政権による民衆弾圧事件「二・二八事件」で多くの命を救い、拷問の末に公開処刑された弁護士の生きざまに迫るドキュメンタリー映画「湯徳章−私は誰なのか−」が、熊本市中央区のDenkikanで上映されている。20日には監督の2人が舞台あいさつし、制作の狙いを語った。

日本統治下の台湾の台南に生まれた湯徳章（1907〜47）は、8歳で警察官だった父を亡くし、自らも父と同じ職に就いた。出世街道を歩んだものの、台湾人差別にあらがうため弁護士を志して東京へ。資格取得後に台南に戻り、人権派弁護士として奔走した。

1947年、1万8千〜2万8千人が犠牲になったとされる二・二八事件。湯徳章は、決起しようとする若者らを説得するなど事態の収拾に尽くした。国民党軍の拷問を受けても暴動の関係者を明かさず、死の間際には日本語で「台湾人、万歳」と叫んだという。

映画は、湯徳章の養子の証言などを通して人生をたどる。本島人（台湾人）と内地人（日本人）の間を揺れ動き、自分は何者かを問い続けた。監督の黄銘正さん（56）は「湯徳章の人生は、時代に翻弄（ほんろう）されてきた台湾人の歴史そのもの」と捉え、複雑なアイデンティティーを抱く現代台湾と重ねて描いた。

87年まで続いた戒厳令の影響もあり、二・二八事件を語ることは現在もタブー視されている。「家族でさえも話すのをためらわれる。自分もその一人だった」と70年生まれの黄さん。もう一人の監督、連〓惠さん（57）は「湯徳章を通じて台湾を知ってもらい、日台の友情がさらに深まるといい」と話した。

（白波宏野）

※〓は木ヘンに貞