福岡県飯塚市のいいづかスポーツ・リゾート「ザ・リトリート」と県営筑豊緑地で4月21〜26日に開かれる「天皇杯・皇后杯第42回飯塚国際車いすテニス大会」について、主催する日本車いすテニス協会と九州車いすテニス協会が大会運営費の協賛を募っている。

40年超の歴史を誇る大会は今年から「WT1000」と、従来の「スーパーシリーズ」から名称を変更。国際テニス連盟（ITF）による世界四大大会に次ぐ格付けは変わらない。昨年は16カ国・地域の89人が出場した。

大会事務局によると、今回も例年以上に世界トップクラスの選手がエントリーしている。だが、物価高騰や円安の影響で運営資金が膨らんでおり、担当者は「運営には皆さまの善意が欠かせない」と話す。

協賛は、企業・団体や個人のほか、金額などによって控除対象の可否も異なるため、事前に大会事務局まで電話かメールで申し込みが必要。電話は平日午前9時〜午後5時まで、大会事務局＝0948（25）7144。メール

3月末までの協賛者は今大会のパンフレットに、4月以降は来年の大会パンフレットに名前を掲載する。このほか年会費1万円のサポーターズクラブ会員も募集中。

（岩崎拓郎）