長崎刑務所（諫早市）が今月上旬、出所者の採用を検討する事業者向けの見学スタディツアーを開いた。3年前から年に一度実施してきたが、本年度は事業者側からの要望で2度目の開催となり、運送業者など39社59人が参加して盛況に。長期化する人手不足が背景にあるとみられ、出所した人々の社会定着にも一役買う形となっている。

長崎刑務所の収容者は463人（9日現在）で平均年齢は54・9歳。罪名は窃盗が5割、覚醒剤取締法違反が3割などで平均2年9カ月をここで過ごす。入所回数は平均5・6回と犯罪傾向の進んだ人が多く、再犯防止に向けて出所前からの職探しが有効だという。

参加者は洋裁工場でミシンを使う様子を静かに見守った。入所者同士の会話は制限されているものの、ガスボンベを再利用したバーベキューコンロを製造する金属工場では、危険を伴うために声をかけ合っているとの説明を受けた。

職員を交えてのグループトークも行われた。参加者が「面接だけで採用するのには慎重になる。刑務所での普段の様子なども聞けないか」と質問すると、職員は「担当刑務官を交えて三者面談ができるかもしれない」と答えた。

長崎刑務所では昨年末、出所者のアフターフォローのために刑務官が勤務先に面会に行く事業に、九州の刑務所としては初めて取り組んだ。担当者は「雇用者と連携してマッチングを続けたい」と話す。

造船塗装業を営む男性（56）は「出所者を雇用している知人に話を聞いて参加した。入所中に資格が取れることを知り、雇用を前向きに検討したい」と話した。

（今井知可子）