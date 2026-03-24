岸田文雄元首相、“増税メガネ”に言及 「あれがバズって…」
岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。ネット上で呼ばれた“増税メガネ”について言及した。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
MCの上田晋也が「国のためを考えてやっているのに“増税メガネ”と言われて。あれはどういう気持ちでしたか」と水を向けた。岸田氏は「最初は面白くなかったけど」と話した上で「最近はあれがネタになってYouTubeのフォロワーが20万人近くになった」と明かした。
続けて「“増税メガネ”をネタにYouTubeに上げたら、あの時が一番反応が良かった」と話し、スタジオの笑いを誘った。再生回数は3ケタに上ったという。
「あれがバズってね、数が増えた」と話した。原田泰造が「あの時、コンタクトにしようと思わなかったか」と聞かれると「それをやるとまたいじられちゃう」と話していた。
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番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
MCの上田晋也が「国のためを考えてやっているのに“増税メガネ”と言われて。あれはどういう気持ちでしたか」と水を向けた。岸田氏は「最初は面白くなかったけど」と話した上で「最近はあれがネタになってYouTubeのフォロワーが20万人近くになった」と明かした。
続けて「“増税メガネ”をネタにYouTubeに上げたら、あの時が一番反応が良かった」と話し、スタジオの笑いを誘った。再生回数は3ケタに上ったという。
「あれがバズってね、数が増えた」と話した。原田泰造が「あの時、コンタクトにしようと思わなかったか」と聞かれると「それをやるとまたいじられちゃう」と話していた。