米１０年債利回り低下 トランプ大統領がイランへの軍事攻撃を５日間延期＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 トランプ大統領がイランへの軍事攻撃を５日間延期＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.848（-0.053）

米10年債 4.348（-0.032）

米30年債 4.918（-0.020）

期待インフレ率 2.337（-0.049）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。トランプ大統領がイランの発電所やエネルギーインフラへの軍事攻撃を５日間延期するよう米国防総省に指示したとの投稿を受けて、上昇していた利回りは急低下。原油は急落し、１００ドル台まで上昇していたＷＴＩ先物が一時８４ドル台まで急落。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+５０）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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