日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜・午後１１時２５分）が２２日に放送され、ゲストの姿にネットが驚がくした。

この日はヒット曲を「口パク」でパフォーマンスする「夜の口パクヒットスタジオ」を放送。浜田雅功が「さらば恋人」、遠藤章造が「襟裳岬」など出演者が口パクする中、初登場したのは俳優・石田純一と息子・いしだ壱成。ロックバンド「Ｂ’ｚ」の「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」を口パクすると、浜田らは「うそやろ」と騒然となった。

音源に乗せて“熱唱”した石田は「結構若いとき思い出したね」と充実の表情。本人になりきった２人はプライベートで羽目を外すことは「ほとんどない」と話し、スキャンダルに対して思うことを問われると「とんでもない」（壱成）「不倫は良くない」（純一）とキッパリ言い切った。

結果は見事に優勝。ともに長髪でガラリと変ぼうし、７２歳の純一はホットパンツをはきこなした。ネットは「ガキ使、ヤバすぎるｗｗｗ石田純一といしだ壱成がＢ’ｚやっとるｗｗｗ」「やばいどうしたんだ、石田純一といしだ壱成がＢ’ｚ口パクコピーやってる」「親子で…何か胸アツ」「石田純一＆いしだ壱成は反則だろ」「親子で振り切っちゃうの凄い」「久々すぎてわかんなかったわ」「何気に『笑ってはいけない』シリーズレベルのサプライズでは？」「破壊力ある」「ホットパンツ履ける石田純一すごい」「腹抱えて笑った」と爆笑していた。

私生活で純一はプロゴルファーでタレントの東尾理子と２００９年に結婚し、３人の子供が誕生している。