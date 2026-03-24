◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日午前１０時１０分開始予定）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。オープン戦ではあるが、今季初のドジャースタジアムでの試合。先発のマウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がる。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。先頭弾を放ちながら敗れた１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦終了後は、１８日（同１９日）に投手としてオープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に登板した。

打者としては２０日（同２１日）の本拠地・パドレス戦に出場したが２三振を喫するなど３打数無安打。アリゾナでのオープン戦を終え、前日２２日（同２３日）にはエンゼルスタジアムでのエンゼルス戦に出場し、３回２死満塁で打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）という強烈な当たりの、右中間への走者一掃３点適時二塁打を放つなど、３打数１安打３打点、１四球だった。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦へ、オープン戦はこの試合を含めて残りは本拠地でのエンゼルス戦２試合。あす２４日（同２５日）には先発登板も予定されている。２６日（同２７日）の開幕戦は、山本由伸投手（２７）が先発する。

この日先発する朗希は、ここまでオープン戦で３試合に登板し、１勝無敗ながら防御率１３・５０と苦しんでいる。６回３分の２を投げて９四球と制球に苦しんでおり、開幕前最終登板でどこまで修正できるかに注目だ。開幕後は、チームの４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で朗希、５戦目の３１日（同４月１日）の同戦で大谷が先発する予定だ。