【全2回（前編／後編）の前編】

この春、愛子さま（24）が新たな一歩を踏み出される。天皇皇后両陛下と共に、初めて岩手・宮城・福島の3県を訪問なさるのだ。目的は、東日本大震災からの復興状況を視察すること。絶大な人気を誇るプリンセスの到着を待ちわびる、被災地の人々の声を聞いた。

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愛子さまは日本赤十字社の「青少年・ボランティア課」に勤務されており、かねてより災害復興支援に思いを寄せてこられた。昨年、能登半島地震の被害に遭った石川県や、中越地震の被災地となった新潟県を訪問なさったばかりである。

もっとも東日本大震災に関しては、復興視察のご経験がゼロだ。岩手・宮城・福島のいずれにも、足を運ばれたこと自体がない。

愛子さま

3月から4月にかけてこの東北3県を初訪問なさることになった経緯を、皇室担当記者はこう語る。

「愛子さまは2024年4月に今のお仕事を始められ、社会人となりました。学生生活を終え、晴れて公務に打ち込めるお立場となったのです。そうした中でようやく、今回のご予定が決まった。ちょうど震災発生から15年がたった節目でもあり、大きな注目を集めることになるでしょう」

シングルルームは1泊約7500円

全ての行程は天皇皇后両陛下とご一緒で、家族三人そろっての旅である。

「愛子さまが傍にいらっしゃることで、体調問題をお抱えの雅子皇后は心が安らぎ、無事に日程をこなされると思います。陛下も含めた家族三人の仲むつまじきご様子を見せてくださるはずです」（前出の記者）

視察は2回に分かれており、最初は3月25〜26日の1泊2日で、津波による甚大な被害を受けた岩手と宮城の太平洋沿岸部を巡られる。まず岩手県大槌町の追悼施設で花を手向け、次いで同県大船渡市で被災者と面会し、そのまま同市のホテルに宿泊されるご予定だ。

シングルルームが1泊約7500円と、皇族の宿泊先としては安価だが、

「実は両陛下、岩手県陸前高田市で開かれた全国植樹祭に参加なさった23年も、ここに宿泊されました」

と、同市の住民は言う。

「最上階の6階に、約39平方メートルで1泊2万円超というけっこういい部屋があるんです。エキストラベッドを入れたら3名の宿泊が可能で、大船渡湾を一望できるバルコニーも付いている。おそらく両陛下は、今度もこの一室を利用されるでしょう。他にも館内には12畳と若干広めの和室があり、もしかしたら愛子さまはこちらでお休みになるのかもしれませんね」（同）

「来ていただけるだけで……」

このホテルで一夜を過ごされた後の翌26日は、宮城県南三陸町と同県石巻市の復興関連施設を回られる。そのうちの一カ所、震災伝承館「南三陸311メモリアル」の展望デッキで復興状況の説明を担うのは、南三陸町の前町長、佐藤仁氏（74）。昨年までの20年間、町長を務めた彼は、復興の生き字引だ。

11年と14年に当時の天皇皇后両陛下がおいでになった際、いずれもご案内を任された佐藤氏に、今回、愛子さまがお見えになることについて尋ねると、

「復興事業が終わった街を見ていただきたい。愛子さまがお越しになるのは、この小さな町が被災した記憶を次の世代につないでいくことと同じ意味を持っていると思います。愛子さまは、天皇皇后両陛下の“震災を忘れてはいけない”というお気持ちを、ありのままに受け継がれているはずです」

南三陸311メモリアルの職員も、愛子さまを手放しでこう絶賛する。

「町には、沿道に出て愛子さまをお出迎えしよう、と言っている人が大勢います。愛子さまは人気があるから、来ていただけるだけで南三陸町が注目される。何より心を寄せてくださることがありがたく、光栄です」

後編では、福島県での行程について詳報する。

「週刊新潮」2026年3月26日号 掲載