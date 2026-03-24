美太もも“ガッツリ見せ”に「脚の筋肉素晴らしい」の声…韓国女子ゴルファーのミニスカ脚組みSHOT

韓国で人気を集める美人ゴルファー、ユ・ヒョンジュの近況が話題だ。

【写真】ボリュームが異次元…ユ・ヒョンジュのぴたぴたウェア

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「斗山建設プロフィール撮影」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を投稿した。

公開された写真には、自身が所属する「斗山建設We'veゴルフチーム」の撮影に臨むユ・ヒョンジュが写っている。

斗山建設のロゴが入ったポロシャツを着用し、ベージュのスカートと組み合わせたゴルフウェアコーデで佇むユ・ヒョンジュ。脚を組んで椅子に座り、引き締まった脚線美を惜しげもなく披露したかと思えば、キス顔の自撮りも公開するなど、魅力たっぷりの写真でファンを虜にしていた。

投稿には、「可愛すぎる、ヒョンジュさん」「脚の筋肉が素晴らしい」「あなたこそゴルフ女神」「綺麗だ！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。