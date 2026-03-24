　24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1940円高の5万2980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1464.51円高。出来高は3万1242枚だった。

　TOPIX先物期近は3558.5ポイントと前日比114.5ポイント高、TOPIX現物終値比72.06ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52980　　　　 +1940　　　 31242
日経225mini 　　　　　　 53005　　　　 +1965　　　519369
TOPIX先物 　　　　　　　3558.5　　　　+114.5　　　 36559
JPX日経400先物　　　　　 32035　　　　　+895　　　　1201
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　 +25　　　　4878
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース