日経225先物：24日夜間取引終値＝1940円高、5万2980円
24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1940円高の5万2980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1464.51円高。出来高は3万1242枚だった。
TOPIX先物期近は3558.5ポイントと前日比114.5ポイント高、TOPIX現物終値比72.06ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52980 +1940 31242
日経225mini 53005 +1965 519369
TOPIX先物 3558.5 +114.5 36559
JPX日経400先物 32035 +895 1201
グロース指数先物 703 +25 4878
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3558.5ポイントと前日比114.5ポイント高、TOPIX現物終値比72.06ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52980 +1940 31242
日経225mini 53005 +1965 519369
TOPIX先物 3558.5 +114.5 36559
JPX日経400先物 32035 +895 1201
グロース指数先物 703 +25 4878
東証REIT指数先物 売買不成立
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