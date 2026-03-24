第98回選抜高校野球大会は24日、1回戦最後のカードと2回戦2試合が行われる。春夏45回出場の古豪と春夏9回優勝の強豪が1回戦最後に激突する。

【第1試合】熊本工（熊本）―大阪桐蔭（大阪）

熊本工は1メートル67の右腕・堤大輔（3年）と1メートル88の右腕・井藤啓稀（3年）とタイプの違う2人の投手がそろう。堤は昨秋の熊本大会から九州大会にかけて5試合連続完投のタフネス。

大阪桐蔭も最速153キロのエース吉岡貫介（3年）に加えて、U―15日本代表だった1メートル92の長身左腕・川本晴大（2年）も臨戦態勢。打者では昨秋の近畿大会で3試合12打数6安打の打率5割と大暴れした谷渕瑛仁（3年）が注目。

【第2試合】帝京（東京）―中京大中京（愛知）

帝京は1回戦で昨夏の全国王者・沖縄尚学を撃破して勢いに乗る。注目の2年生・目代龍之介は好投手・末吉から中前打を放つなど3出塁した。強打が持ち味だが、沖縄尚学戦では8回に2安打ながら打者一巡で4得点とつなぎも光った。

中京大中京は1回戦の勝利でセンバツ単独最多の通算59勝目。名門中の名門は阿南光戦で5番・松田知輝（2年）が大会第1号を含む3安打を放つなどチーム10安打。昨秋の明治神宮大会で初戦コールド負けの屈辱から大きく成長を見せた。

【第3試合】八戸学院光星（青森）―滋賀学園（滋賀）

八戸学院光星は初戦で崇徳の好投手・徳丸を攻略し、19安打15点と打線が爆発した。2ランを含む3安打3打点の菅原晴斗（2年）、同じく3安打の長野宏紀（3年）の1、2番を止めるのは至難の業だ。ただ、6失策の守備をどう修正してくるか。

滋賀学園は初戦で21世紀枠の長崎西と1点を争う好ゲームの末、4―5で競り勝った。投手陣は2人で10四死球と制球に不安を残した。