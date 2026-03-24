「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

日本古来の血統をこよなく愛する私。今年の高松宮記念で注目しているのは、１９２０年代にイギリスから輸入された下総御料牧場の基礎輸入牝馬“種正”の血を受け継ぐレイピアだ。

パワーの源は、祖母に当たるクーヴェルチュール。国枝ブランドのブラックホーク産駒は、３歳夏の０７年キーンランドＣで重賞初制覇。当時、調教役を務めたという奥村武師は「とにかく“触らせない”馬。警戒心が強くてね。注射を打てないので、風邪も引かせられない状況で…。まずは体を触れるようにして、馬に信用してもらえるようになってから調教を進めました」と振り返る。

信頼関係を築いたとなれば、秘めたる能力は重賞級。「重心の低い走りで素晴らしいスピードがありました」。ただし、自身が調教師となって管理した母アンナトルテは「新馬戦のパドックでひっくり返ったほど。新馬勝ちしたけど、父（エンパイアメーカー）の影響か気が悪かった」。高性能はそのままに、気性はさらに難易度を増した。

そのウイークポイントをうまく補ったのが、１９年スプリンターズＳを制した父タワーオブロンドンだろう。父譲りの筋骨隆々の馬体が走りに重厚感を加え、母系に宿る爆発力をうまく包み込んだ印象だ。軌道に乗った今なら、Ｇ１でも大仕事をやってのけそうな予感。楽しみなチャレンジだ。