【高松宮記念】ヤマニンアルリフラ 復調気配の一発に期待 全項目クリア、減点１の馬ゼロでデータは混戦
「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）
悲願のＧ１初制覇を狙うのがナムラクレアだ。高松宮記念では３年連続２着。あと一歩のレースが続くなか、７歳になったが、衰えは見られず、この中間も順調に調整。ラストランとなる今回は、かつての主戦騎手・浜中が騎乗する。強い信頼関係で結ばれているコンビで有終Ｖを目指す。また、データ班は復調気配のヤマニンアルリフラを推奨した。
▼傾向（過去１０年）
９６年に芝６ＦのＧ１に昇格（以前は芝２０００メートルのＧ２戦）。９８年に高松宮杯から現在の名称となり、００年から３月開催となった。１１年は中京のコース改修のため阪神で施行。
▼人気
１番人気〈１・２・１・６〉
２番人気〈３・５・０・２〉
３番人気〈１・１・２・６〉
４番人気〈０・０・１・９〉
５番人気〈１・１・１・７〉
１９年が３連単４４９万円、２０年が２１万円、２２年が２７８万円、そして２３年が６６万円と近年は荒れ傾向。
▼ステップ
シルクロードＳ
〈５・２・０・２５〉
香港スプリント
〈３・０・１・６〉
阪急杯〈１・２・２・３１〉
オーシャン〈１・０・５・５０〉
シルクロードＳ、香港スプリント組が有力。
▼前走内容
勝ち馬８頭が５着以内かつ、負けても０秒６差以内だった。また、同９頭が４番人気以内に支持されていた。
▼所属
栗 東〈７・８・４・１０６〉
美 浦〈３・２・５・４３〉
海 外〈０・０・１・１〉
栗東所属馬が優勢。
▼馬齢
４歳馬〈２・３・１・３３〉
５歳馬〈４・４・２・４１〉
６歳馬〈３・３・５・３２〉
７歳以上〈１・０・２・４４〉
７歳以上馬は劣勢。
▼馬格
勝ち馬８頭が前走時（前走海外で計測のない馬は直近の計測時）に４９４キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。
▼決め手
逃 げ〈１・０・１・８〉
先 行〈３・２・２・２８〉
差 し〈５・７・７・６６〉
追 込〈１・１・０・４８〉
勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアどころか、減点１の馬もゼロ。そんな混戦模様のなか、減点２のヤマニンアルリフラを推奨する。前走シルクロードＳ３着で復調の兆し。一発に期待だ。（記録室）