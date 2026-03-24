　データ班が推奨するヤマニンアルリフラ

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　「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

　悲願のＧ１初制覇を狙うのがナムラクレアだ。高松宮記念では３年連続２着。あと一歩のレースが続くなか、７歳になったが、衰えは見られず、この中間も順調に調整。ラストランとなる今回は、かつての主戦騎手・浜中が騎乗する。強い信頼関係で結ばれているコンビで有終Ｖを目指す。また、データ班は復調気配のヤマニンアルリフラを推奨した。

　▼傾向（過去１０年）

　９６年に芝６ＦのＧ１に昇格（以前は芝２０００メートルのＧ２戦）。９８年に高松宮杯から現在の名称となり、００年から３月開催となった。１１年は中京のコース改修のため阪神で施行。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈１・２・１・６〉

　２番人気〈３・５・０・２〉

　３番人気〈１・１・２・６〉

　４番人気〈０・０・１・９〉

　５番人気〈１・１・１・７〉

　１９年が３連単４４９万円、２０年が２１万円、２２年が２７８万円、そして２３年が６６万円と近年は荒れ傾向。

　▼ステップ　　　　　

シルクロードＳ

　　　　　〈５・２・０・２５〉

香港スプリント

　　　　　〈３・０・１・６〉

　　阪急杯〈１・２・２・３１〉

オーシャン〈１・０・５・５０〉

　シルクロードＳ、香港スプリント組が有力。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が５着以内かつ、負けても０秒６差以内だった。また、同９頭が４番人気以内に支持されていた。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈７・８・４・１０６〉

　　美　浦〈３・２・５・４３〉

　　海　外〈０・０・１・１〉

　栗東所属馬が優勢。

　▼馬齢　　　　　　　

　　４歳馬〈２・３・１・３３〉

　　５歳馬〈４・４・２・４１〉

　　６歳馬〈３・３・５・３２〉

　７歳以上〈１・０・２・４４〉

　７歳以上馬は劣勢。

　▼馬格　　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走時（前走海外で計測のない馬は直近の計測時）に４９４キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈１・０・１・８〉

　　先　行〈３・２・２・２８〉

　　差　し〈５・７・７・６６〉

　　追　込〈１・１・０・４８〉

　勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目クリアどころか、減点１の馬もゼロ。そんな混戦模様のなか、減点２のヤマニンアルリフラを推奨する。前走シルクロードＳ３着で復調の兆し。一発に期待だ。（記録室）