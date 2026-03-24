「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

悲願のＧ１初制覇を狙うのがナムラクレアだ。高松宮記念では３年連続２着。あと一歩のレースが続くなか、７歳になったが、衰えは見られず、この中間も順調に調整。ラストランとなる今回は、かつての主戦騎手・浜中が騎乗する。強い信頼関係で結ばれているコンビで有終Ｖを目指す。また、データ班は復調気配のヤマニンアルリフラを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

９６年に芝６ＦのＧ１に昇格（以前は芝２０００メートルのＧ２戦）。９８年に高松宮杯から現在の名称となり、００年から３月開催となった。１１年は中京のコース改修のため阪神で施行。

▼人気

１番人気〈１・２・１・６〉

２番人気〈３・５・０・２〉

３番人気〈１・１・２・６〉

４番人気〈０・０・１・９〉

５番人気〈１・１・１・７〉

１９年が３連単４４９万円、２０年が２１万円、２２年が２７８万円、そして２３年が６６万円と近年は荒れ傾向。

▼ステップ

シルクロードＳ

〈５・２・０・２５〉

香港スプリント

〈３・０・１・６〉

阪急杯〈１・２・２・３１〉

オーシャン〈１・０・５・５０〉

シルクロードＳ、香港スプリント組が有力。

▼前走内容

勝ち馬８頭が５着以内かつ、負けても０秒６差以内だった。また、同９頭が４番人気以内に支持されていた。

▼所属

栗 東〈７・８・４・１０６〉

美 浦〈３・２・５・４３〉

海 外〈０・０・１・１〉

栗東所属馬が優勢。

▼馬齢

４歳馬〈２・３・１・３３〉

５歳馬〈４・４・２・４１〉

６歳馬〈３・３・５・３２〉

７歳以上〈１・０・２・４４〉

７歳以上馬は劣勢。

▼馬格

勝ち馬８頭が前走時（前走海外で計測のない馬は直近の計測時）に４９４キロ以上と大型馬の活躍が目立つ。

▼決め手

逃 げ〈１・０・１・８〉

先 行〈３・２・２・２８〉

差 し〈５・７・７・６６〉

追 込〈１・１・０・４８〉

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか、最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアどころか、減点１の馬もゼロ。そんな混戦模様のなか、減点２のヤマニンアルリフラを推奨する。前走シルクロードＳ３着で復調の兆し。一発に期待だ。（記録室）