【ブンデスリーガ】マインツ 2−1フランクフルト（日本時間3月22日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、強靭フィジカル→ドイツ代表FWが動かない

マインツのMF佐野海舟のフィジカル能力の高さが話題を集めている。フランクフルトFWヨナタン・ブルカートの前に、壁のような強さで自由を与えなかった。

日本時間3月22日のブンデスリーガ第27節で、マインツはホームでフランクフルトと対戦した。先発出場した佐野は持ち前のボール奪取能力の高さと効果的な攻撃参加で存在感を発揮している。

その中でも話題を集めていたのが、フランクフルトのドイツ代表FWブルカートと競った場面だ。

1ー1で迎えた45+2分にフランクフルトのDFが滞空時間の長いクリアを前方に送ると、佐野と相手FWが落下地点のポジションをめぐって激しく身体をぶつけ合っていた。

昨季マインツでチームメイトだった両者は、互いに激しく押し合っていたが、先にワンバウンド後の落下地点に入った佐野はびくともせず。ボールを頭に当てて味方にボールを繋いだ。当たり前のようにドイツ代表FWに身体の強さで勝つと、解説を務めた安田理大氏は「ブルカートはそこまで背が高い訳ではないですが、めちゃくちゃ強いですよね…。壁のようにびくともしなかったですね」と、佐野のフィジカル能力の高さに改めて驚いた様子だった。

この場面はABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからも「スゲえ」「動かない」「どうした」「まじエグい」「ビクともしないw」「もはや暴力」「ブルカートにフィジカルで勝てるって」驚きの声があがった。

佐野は89分に生まれた決勝点にも関与。マインツの2ー1の勝利に大きく貢献し、一時は最下位に沈んでいたチームが11位まで大きく順位を上げている。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）