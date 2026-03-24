先週はベテランの偉業と若手の飛躍が印象的だった。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２２日の阪神大賞典をアドマイヤテラで制し、１９８７年のデビューから４０年連続となるＪＲＡ重賞勝利を達成。前人未到の記録をさらに塗り替え、第一人者であり続けるすごみを見せつけた。レジェンドが積み重ねた数字の重みを改めて示したその前日、原優介騎手（２５）＝美浦・青木＝がフラワーＣをスマートプリエールで勝ち、うれしい重賞初制覇。「お待たせしました！」のひと言には、ようやく大きな勲章を手にした安堵（あんど）と喜びがにじんでいた。大記録の陰に隠れることなく、次代を担う２５歳が確かな一歩を踏み出した形だ。

デビュー７年目の原は、以前から“穴男”として強い印象を残してきた。昨年は６５２回騎乗し、単勝回収率１３０％。Ｇ１初騎乗の２３年チャンピオンズＣで１２番人気ウィルソンテソーロを２着に導いたのも強く記憶に残っている。

そして今年、根岸Ｓで１３番人気バトルクライが２着に入り、３連単１６６万円馬券の立役者となった。今月のアネモネＳでも１２番人気ルールザウェイヴで２着。人気薄でも臆せず持ち味を引き出し、展開を読み切って上位へ持ってくる騎乗が光った。派手さだけでなく、与えられた条件の中で最大限の結果を引き出す勝負勘は確かな武器。その武器が今年はさらに磨きが掛かっている。

昨年は継続騎乗が勝率５・２％、複勝率２０・９％、単勝回収率３１５％、複勝回収率１０６％だった一方で、乗り代わり時は勝率２・３％、複勝率７・６％、単勝回収率４１％、複勝回収率４５％と数字を落としていた。しかし今年はバトルクライ、ルールザウェイヴ、そしてスマートプリエールと乗り代わりで、しかもテン乗りできっちり結果を出している。今年はまだ１番人気の騎乗が１回しかないように、決して恵まれた立場ではない。それでも限られたチャンスで爪痕を残し続け、ついに自らの手で桜花賞の騎乗までつかみ取った。

普段から取材に協力的で、レース前も後も分かりやすく言葉を返してくれるのも原の魅力だ。騎手としての技術だけでなく、人としての誠実さも伝わってくる。武豊が４０年かけて築いた偉業の大きさを思うほど、原の初タイトルはまた新しい物語の始まりにも映る。もっと多くのチャンスを与えられてほしい−。その思いは、今回の重賞初Ｖでさらに強まった。春のクラシック戦線、その先の大舞台でも目が離せない。（デイリースポーツ・刀根善郎）