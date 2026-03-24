カーリング女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権は22日（日本時間23日）にカナダ・カルガリーで閉幕し、3位決定戦に出場した日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5-8で敗れ4位だった。表彰台こそ逃したものの、世界最高峰の舞台でも変わらず楽しむ藤澤五月らメンバーの姿がファンの心を打った。

3位決定戦、試合前に5人が踊るシーンが話題になった。Snow Manの人気曲「カリスマックス」のダンスだ。サビで両手を上方に広げ、片足を後ろに引くポーズ。ノリノリで繰り返したシーンがX上でも話題になった。

「ロコソラーレやることがかわいい」

「このメンタルが必要」

「※世界選手権です」

「他のチームには無いスタイルだよね」

「このメンタルが強さの秘密なんだろうな」

「やっぱ底抜けの明るさが良いよね」

「この辺の大舞台に動じないとこ大事な気がする」

世界選手権のような大舞台であれば本来、緊張して表情が硬くなるのも不思議ではない。それでもロコ・ソラーレのメンバーは自然体だった。

19日（同20日）のデンマーク戦では、試合中に大爆笑。第8エンド（E）のハプニングが理由だった。タイムアウトを要求したが、アドバイスをもらうはずのコーチ不在。選手たちは「あれ？ いない」と困惑したが、小野寺亮二コーチが代わりにやってきたところ「あーーーっ！あーーーっ！」「あっはっは！」と爆笑。吉田知那美は「失敗した！」と笑いながら謝っていた。

準決勝のカナダ戦でも、第7E終了時にコンシードで負けを認めたが、決勝トーナメントは最低8E消化する必要があったためコンシードが認められない珍事に。またもメンバー大爆笑となり、第8Eでは相手に敬意を表して点を取りにいかず。藤澤はラストショットで1回転するパフォーマンスを見せ、会場を沸かせていた。

X上のファンは大会期間中「この人達はつくづく華があるな」「これだからロコさんの試合は楽しい」「こういう時に笑い飛ばせるロコが大好き」「世界選手権でここまで笑えるのは強い」「テレビを見て私も大笑い」などと反応。大舞台でのハプニングも笑い飛ばす、ロコ・ソラーレの精神力に注目する声が多かった。



（THE ANSWER編集部）