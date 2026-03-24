２０２２年北京五輪でドーピング違反となったフィギュアスケート女子で世界最高得点記録保持者のカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）の父バレリー・ラマザノフ氏が、４年間の出場停止となった娘の処分について怒りをあらわにした。

ワリエワは２１日に行われた同国最高峰の大会「チャンネルワンカップ」で復帰を果たしたが、ショートプログラム（ＳＰ）で得意にしていた４回転トーループに失敗するなど７０・０９点で得点は伸びず４位だった。

ワリエワは昨年末で出場停止期間が終わり、本格的に復帰。しかし、４回転トーループに失敗するなど精彩を欠いた。

そしてまな娘の復帰を見届けたラマザノフ氏は、北京五輪で発覚したドーピング違反でワリエワが団体で獲得した金メダルをはく奪されたことに持論を展開した。

ロシアメディア「スポーツ２４」が「わが国では、カミラを今でもチャンピオンと呼ぶ人が多く、オリンピック団体戦のメダルを含め、彼女が不当にメダルを剥奪されたと信じている」などと問うと、怒りを見せながらこう熱弁した。

「（プーチン）大統領がカミラに賞を授与したのなら、誰がそう思っているかなんて気にする必要はない。西側諸国が我々に指図する権利はない。すべてはしかるべき形で提示されたのだ。もし誰かがそう思っているとしたら…一体誰なんだ？ あっちの連中なのか、その他大勢の人たちなのか？ そういう連中は、自分たちの裏庭で、飛び跳ねたり、性別を変えたり、その他もろもろのことをしながら、静かに死んでいけばいい」と国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）や国際スケート連盟（ＩＳＵ）、世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）など処分に関わった団体などを激しく批判しながら怒りを爆発させた。

そして最後に「私は戦闘将校だ。彼女のような娘を持ててうれしい。それだけだ」と言い放った。父として娘の潔白を信じているのか、痛烈な言葉で処分が不当だと訴えているようだ。