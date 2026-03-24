ＴＢＳの火曜・午後１０時のドラマ枠「火１０」。女性をターゲットにしたラブストーリーが定番だったが、近年は子育てをテーマにした話題作を連発している。２４日に最終回となる「未来のムスコ」は、恋も仕事も崖っぷちのアラサーヒロインが育児を通じて成長する物語で、ネット上では「今期の隠れた良作」と評判は高い。主流だった恋愛ドラマから家事や子育てにシフトしていった「火１０」。ヒット作連発の理由を変遷とともに考える。

フジテレビ・月曜午後９時の「月９」、ＴＢＳ・日曜午後９時の「日曜劇場」に匹敵する名物枠に成長したＴＢＳの「火１０」。もともとは「ダウンタウン」がＭＣのバラエティー「リンカーン」を放送していた枠だった。１３年に終了し、後番組の教養バラエティーを経て、１４年にドラマ枠となった。

当初はお仕事ドラマを放送していたが、２０１６年１月期のラブコメディー「ダメな私に恋してください」で流れが変わる。“アラサーダメ女”深田恭子と“ドＳ元上司”ディーン・フジオカのツンデレが人気を集め、その後は胸キュン系が多くなった。社会現象となった「逃げるは恥だが役に立つ」（１６年１０月期）をはじめ、「中学聖日記」（１８年１０月期）、「恋はつづくよどこまでも」（２０年１月期）、「この恋あたためますか」（同１０月期）「着飾る恋には理由があって」（２１年４月期）、「夕暮れに、手をつなぐ」（２３年１月期）、「Ｅｙｅ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ」（２４年１月期）、「初恋ＤＯＧｓ」（２５年７月期）と、今もその流れを汲んでいる。

大ヒット作「逃げ恥」は、その後の火１０に大きな影響を与えた。家事という新たなテーマを提示し、２０２０年７月期「私の家政夫ナギサさん」、２４年７月期「西園寺さんは家事をしない」と、社会性のあるラブコメが作られた。前クールの「じゃあ、あんたが作ってみろよ」のブームは記憶に新しい。料理を通して、時代とともに変わっていく価値観について考えさせられた。

さらに近年の火１０は「西園寺さん―」を機に、子育てにもスポットライトを当てる。「対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜」（２５年４月期）は専業主婦と働くママ、育休中のエリート官僚パパの立場から、リアルな育児の苦悩を描いた。

そして今回の「未来のムスコ」は、女優志望の“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の２８歳ヒロイン・汐川未来（志田未来）がいきなり母親になるというストーリー。２０３６年の世界からタイムスリップしてきた５歳の息子・颯太（天野優）の子育てに奮闘しながら、夫「まーくん」の正体を探す物語だ。

突飛な設定なのに、主人公に感情移入してしまう理由は、育児の描写がリアルだからだろう。例えば第４話で、颯太が発熱したと保育園から連絡があり、慌てて家に連れて帰ったが、食べさせるものがなく「スーパーで買ってくればよかった」と嘆くシーン。先のことまで気が回らない母親の余裕のなさを志田が好演している。第６話では、気鋭の映画監督の次回作オーディションで見事合格を果たした未来だったが、地方ロケで２週間家を空けなければならないと知り、颯太を一人にできないため思い悩むことになる。

かくいう記者もワーママの一人だ。母親になってからの生活は、それまでとは一変した。子どもと接していると、時に純粋な気持ちになれたり、癒されたり、一緒に成長しているような充実感も覚える。一方で働きながらの育児は、想像以上に体力や忍耐力を要するものだった。独身時代には考えられないほど、自分の時間がなくなった。当然、仕事環境にも影響を及ぼしている。育児が大変だということは頭で分かっていたつもりだったが、経験して気付かされることがあまりに多い。今作を見ていると、決して他人事とは思えなくなるのだ。

そうしたワーママの共感を呼ぶリアルを描きながらも、見ていて疲労感がないのは、設定が現実離れしているからだろう。不思議と登場人物全員がこのＳＦ設定を受け入れ、全面的に協力してくれる世界が優しく、心地いい。リアルとファンタジー、相反する要素の絶妙なブレンド。これは、疑似家族を描いた「火１０」最大のヒット作である「義母と娘のブルース」（１８年７月期）や「西園寺さん―」にも通じるところがある。加えて今作は、この枠で長年繋いできたラブストーリーの要素も織り交ぜられているから、視聴者を飽きさせない。

夢と現実に揺れるアラサー女子、子育てとの両立、親子愛。「未来のムスコ」は近年の「火１０」の集大成ともいえる作品だ。前回の第９話終盤では、未来が所属する劇団の座長・吉沢将生（塩野瑛久）と復縁し、颯太が“元の世界”に帰っていった。しかし、颯太が生まれるはずの３１年に生まれず…といった不穏な形で幕を閉じた。果たして「まーくん」は一体誰なのか。そして颯太の秘密とは。１０年の時を超えた親子の物語が、いよいよフィナーレを迎える。（小林 静香）