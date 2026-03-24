歌手の和田アキ子とお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおという芸能界の“新旧デッカい”２人がコンビを組むＴＢＳ系新番組「アッコとジャンボ」（火曜・深夜０時５６分）が４月７日、スタートすることが２４日分かった。

同番組は和田とジャンボという身体も存在感も規格外な“デッカい”２人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティ」となる。

スタジオを飛び出し、名所を舞台に芸歴５８年目のアッコが喜怒哀楽全開で大暴れ。忖度なしにズバズバ話す２人のコンビネーションにも注目が集まる。

◆和田アキ子コメント

「めちゃくちゃ楽しみです！ 芸歴５８年目でバラエティでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので、何が起こるかわからない！ この番組でいろんなところに行きたいね。ジャンボとは今回、初対面でどんな子かわからないのでそこも楽しみよ。深夜にほっこり見られる番組にしたいね」

◆ジャンボたかおコメント

「オファー頂いた時は、ドッキリだと思いました。先日、初のロケで目の前に初生アッコさんが居ました。今でもドッキリだと思ってます」