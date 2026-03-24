永瀬廉＆田中樹、白熱ゲートボール対決に大興奮
King ＆ Prince・永瀬廉、SixTONES・田中樹が、きょう24日放送の日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）に出演する。
【番組カット】永瀬廉＆田中樹が大興奮！ゲートボール芸人チーム
同番組は、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ。今回は、レギュラーのせいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒーに加え、SHELLY、田中、永瀬、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜、藤本美貴がスタジオ出演する。
「ゲートボールなら、若者が本気を出せばシニアを一網打尽にできるのか？」を検証する。ゲートボールと言えば、公園でシニアの人々がのんびり楽しむスポーツというイメージ。「運動能力に勝る若者が本気で練習を重ねれば、経験豊富なシニアに勝てるのではないか」という仮定のもと、検証を行う。
今回参加するのは、きしたかの、くらげ、ファイヤーサンダーの芸人3組。以前放送した回で“チーム和食”としてカーリングを1週間猛練習してプロチームに挑んだ。この6人にダンビラムーチョも加わったチーム和食が、まったくやったことのないゲートボールを1週間猛練習してシニアチームに挑戦する。
きしたかの・高野は「運動神経で勝てる」と自信満々のコメント。さっそく練習を始めたチーム和食だったが、スタートエリアから4メートル離れた第1ゲートを、１打でボールを通過させなければならないという最初の関門に苦戦する。そんな中、カーリングでも大活躍したくらげ・杉がゲートボールでも才能を発揮。ほかの5人も、芸人らしからぬ笑いなしの表情でゲートボールに取り組む。せいやも「芸人の見たことのない顔」と驚く。
練習を重ねたチーム和食は強豪チームとの対戦前に腕試しをしようと、公園でゲートボールを楽しむシニアチームに直談判して練習試合を敢行する。
チーム和食がシニアチームと繰り広げる白熱の戦いに、永瀬と田中も大興奮する。
【番組カット】永瀬廉＆田中樹が大興奮！ゲートボール芸人チーム
同番組は、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ。今回は、レギュラーのせいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒーに加え、SHELLY、田中、永瀬、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜、藤本美貴がスタジオ出演する。
今回参加するのは、きしたかの、くらげ、ファイヤーサンダーの芸人3組。以前放送した回で“チーム和食”としてカーリングを1週間猛練習してプロチームに挑んだ。この6人にダンビラムーチョも加わったチーム和食が、まったくやったことのないゲートボールを1週間猛練習してシニアチームに挑戦する。
きしたかの・高野は「運動神経で勝てる」と自信満々のコメント。さっそく練習を始めたチーム和食だったが、スタートエリアから4メートル離れた第1ゲートを、１打でボールを通過させなければならないという最初の関門に苦戦する。そんな中、カーリングでも大活躍したくらげ・杉がゲートボールでも才能を発揮。ほかの5人も、芸人らしからぬ笑いなしの表情でゲートボールに取り組む。せいやも「芸人の見たことのない顔」と驚く。
練習を重ねたチーム和食は強豪チームとの対戦前に腕試しをしようと、公園でゲートボールを楽しむシニアチームに直談判して練習試合を敢行する。
チーム和食がシニアチームと繰り広げる白熱の戦いに、永瀬と田中も大興奮する。