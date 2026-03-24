強風で“天井崩落”異変察知し“猛ダッシュ”で避難　倒木が通行人に迫る“間一髪”の瞬間も　トルコ

トルコにある建物内で、天井が崩れ落ちる瞬間がカメラに捉えられた。建物には人の姿があったが、異変に気がつくと大急ぎで避難していた。一方、別の場所では通行人に向けて木が倒れる出来事があった。通行人は間一髪で巻き込まれず、けがはなかったという。

“天井崩落”猛ダッシュで避難する一部始終

トルコで撮影されたのは、天井が崩れ落ちる瞬間だ。

当時、男女2人がオフィスにいた。

すると、奥に座っていた女性が突然、椅子から立ち上がり、猛ダッシュ。つられるようにして、男性も後を追った。

すると次の瞬間、天井が落ちてきた。

地元メディアによると、この崩落の原因は「強風」によるものだった。間一髪逃げ出した2人にけがはなかった。

強風で“倒木”通行人に迫る瞬間

一方、トルコの街中でも、強風による恐怖の瞬間がカメラに捉えられていた。

こちらでは木々が大きく揺れる中、歩く男性の姿があった。

男性がふと立ち止まった時だった。強い風にあおられた木が折れ、男性に向かって倒れてきたのだ。

直撃すれば無傷ではいられなかったが、男性は紙一重で下敷きにならずに済んだ。けがはなかったという。

（「イット！」 3月20日放送より）